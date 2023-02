“Het onderzoek van de FTC naar de overname van One Medical door Amazon gaat door”, aldus FTC-woordvoerder Douglas Farrar. “De commissie zal blijven kijken naar mogelijke schade aan de concurrentie die door deze fusie is ontstaan, evenals mogelijke schade aan consumenten die kan voortvloeien uit de controle en het gebruik van gevoelige gezondheidsinformatie van One Medical door Amazon.”

Bloomberg berichtte eerder over het besluit van de FTC om de deal met One Medical niet aan te vechten.

One Medical is de tweede Amazon-overname die onbetwist blijft bij de FTC sinds Lina Khan, een felle criticus van het bedrijf, het bureau in 2021 overnam. Amazon’s aankoop van MGM Studios werd ook zonder tegenstand afgesloten, hoewel de commissie op dat moment vastzat -2 langs partijdige lijnen, een rechtszaak voorkomen.

De federale wetgeving voorziet in strikte tijdlijnen voor de beoordeling van fusies. Zodra een deal is ingediend bij de FTC en het ministerie van Justitie, hebben de agentschappen 30 dagen de tijd om te beslissen of ze een diepgaand onderzoek willen openen. Als dat het geval is, heeft het bureau dat de deal beoordeelt nog eens 30 dagen de tijd om te beslissen of de deal voor de rechtbank wordt aangevochten nadat de bedrijven volledig hebben voldaan aan alle verzoeken om informatie.

De FTC kan met fuserende bedrijven overeenkomen om die laatste deadline te verlengen. Het kon niet worden vernomen welke overeenkomsten Amazon had met de FTC, maar dinsdag markeerde de deadline voor het bureau om te beslissen of het een rechtszaak zou aanspannen.

One Medical is een op lidmaatschap gebaseerde eerstelijnszorgaanbieder, met vestigingen in de VS. Amazon stopte kort na de aankoop van One Medical met een soortgelijke dienst, en een belangrijk aandachtspunt van het onderzoek was of Amazon ervoor koos om een ​​concurrent te kopen in plaats van ermee te concurreren.

De persoon met kennis van het onderzoek zei dat hoewel de FTC zich ernstige zorgen maakte over de deal, het een uitdagende zaak zou zijn geweest.

Een FTC-onderzoek naar Amazon’s overname van iRobot, maker van de Roomba-robotstofzuiger, is nog aan de gang, evenals een breder antitrustonderzoek van het bedrijf dat naar verwachting later dit jaar zal resulteren in een rechtszaak, volgens twee mensen met kennis van zaken. van dat onderzoek.

Een Amazon-woordvoerder weigerde commentaar te geven.