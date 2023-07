Lina Khan, die Vorsitzende der Federal Trade Commission, wurde am Donnerstag in einer Anhörung im Repräsentantenhaus mehr als drei Stunden lang von den Republikanern kritisiert und lächerlich gemacht, während ermutigte Kritiker zunehmend Druck auf die Agentur ausübten, weil sie gegen die wachsende Macht der Technologiegiganten vorgeht.

Während der äußerst parteiischen Anhörung beschuldigten die Republikaner die 34-jährige Frau Khan, die eine aggressive Agenda von Klagen und Ermittlungen gegen Technologieunternehmen durchgeführt hat, der „Belästigung“ von Unternehmen. Die Gesetzgeber, die Frau Khan wiederholt mitten im Satz unterbrachen, verspotteten sie auch wegen der jüngsten Verluste der FTC in Kartellverfahren und wegen der Verschwendung staatlicher Ressourcen.

„In Fusionsprozessen stehen Sie jetzt 0 zu 4“, sagte der Abgeordnete Kevin Kiley, Republikaner von Kalifornien, bei der Anhörung des Justizausschusses des Repräsentantenhauses. „Warum verlierst du so viel?“

Die hitzige Sitzung bildete den krönenden Abschluss einer schmerzhaften Woche, die der FTC eine genauere Prüfung eingebracht hat. Es war Frau Khans erster öffentlicher Auftritt, seit ein Richter am Dienstag gegen den Versuch der Behörde, die 70-Milliarden-Dollar-Übernahme von Activision durch Microsoft zu stoppen, entschieden hatte. Es war eine schwere Niederlage in einem Technologiefall für die FTC, nachdem ein anderer Richter im Mai gegen ihren Versuch entschieden hatte, die Übernahme des Virtual-Reality-App-Herstellers Within durch Meta zu blockieren.