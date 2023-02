De Amerikaanse Federal Trade Commission heeft vrijdag een nieuw Office of Technology gelanceerd om haar vermogen om snel veranderende technologieën op de digitale markt “volledig te begrijpen” te versterken en haar beleids- en wetshandhavingsinspanningen te ondersteunen.

“Het Office of Technology zal de expertise van de FTC vergroten om het bureau te helpen zijn missie van consumentenbescherming en bevordering van concurrentie te verwezenlijken”, aldus het bureau in een persbericht.

Het kantoor is van plan FTC-onderzoeken naar zakelijke praktijken en de bijbehorende technologieën te ondersteunen; technologische expertise bieden over beleids- en onderzoeksinitiatieven; en markeer markttrends die van invloed zijn op zijn werk.

Het nieuwe kantoor zal worden geleid door Chief Technology Officer Stephanie Nguyen. Hoewel de focus van het kantoor op technologie ligt, vertelde Nguyen aan The Washington Post dat het ook naar bredere sectoren van de economie zal kijken.

Het nieuwe kantoor weerspiegelt de inspanningen van de FTC in de afgelopen jaren om het op te nemen tegen grote technologiebedrijven, zoals Amazon, Apple, Facebook, Google en Microsoft. Eerder deze maand heeft de FTC legde GoodRX een boete op van $ 1,5 miljoen over beschuldigingen dat het digitale gezondheidsbedrijf gebruikersgegevens deelde met bedrijven als Facebook en Google zonder toestemming van de gebruikers (een bewering waar het bedrijf op terugkwam). De FTC heeft ook recente grootschalige technologische overnames uitgedaagd, zoals De Activision-deal van Microsoftdie volgens de commissie de concurrentie zouden kunnen schaden.

“Al meer dan een eeuw werkt de FTC om gelijke tred te houden met nieuwe markten en steeds veranderende technologieën door interne expertise op te bouwen”, zei FTC-voorzitter Lina Khan in de release. “Ons kantoor van technologie is een natuurlijke volgende stap om ervoor te zorgen dat we de interne vaardigheden hebben die nodig zijn om de evoluerende technologieën en markttrends volledig te begrijpen terwijl we doorgaan met het aanpakken van onwettige zakelijke praktijken en het beschermen van Amerikanen.”