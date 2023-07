US-Aufsichtsbehörden haben ein landesweites Vorgehen gegen Unternehmen eingeleitet, die US-Verbraucher mit Milliarden unerwünschter und illegaler Telemarketing-Robocalls überschwemmen.

Die als Operation Stop Scam Calls bekannte Aktion wurde am Dienstag von der Federal Trade Commission angekündigt und umfasst mehr als 100 Strafverfolgungsbehörden auf Bundes- und Landesebene im ganzen Land sowie die Generalstaatsanwälte aller 50 Bundesstaaten und Washington, D.C.

Neben Telemarketing-Anbietern zielt die Aktion auch auf sogenannte Einwilligungsfarmen ab, die Ihre persönlichen Daten an Robocaller weitergeben und dabei fälschlicherweise behaupten, dass Verbraucher mit dem Empfang der Anrufe einverstanden seien. Das Vorgehen richtet sich auch gegen Voice-over-Internet-Protocol-Anbieter, die illegale Robocalls ermöglichen, die häufig ihren Ursprung außerhalb der USA haben.

„Wir gehen gegen diejenigen vor, die Menschen zu einer vorgetäuschten Zustimmung zum Empfang dieser Anrufe verleiten, und gegen diejenigen, die es einfach und kostengünstig machen, diese Anrufe zu tätigen“, sagte Samuel Levine, Direktor des Büros für Verbraucherschutz der FTC, in einer Erklärung, in der er das Vorgehen ankündigte.

Die FTC erhielt im Jahr 2022 mehr als 1,8 Millionen Beschwerden über Robocalls, gegenüber 3,4 Millionen im Vorjahr. Mehr als 2,5 Millionen Menschen haben sich letztes Jahr für das „Do Not Call Registry“ registriert, das es Verbrauchern ermöglicht, ihre Nummern bei der FTC zu registrieren, um Telemarketern mitzuteilen, dass sie nicht mit Werbung angerufen werden dürfen. Im November enthielt das Register mehr als 246 Millionen Telefonnummern.

Die FTC gab an, 167 Verfahren gegen illegale Robocaller und Verstöße gegen das Do Not Call Registry eingeleitet zu haben, wobei die Angeklagten zur Zahlung von mehr als 2 Milliarden US-Dollar verurteilt wurden.

Ein solches Ziel der FTC ist Fluent, ein in New York ansässiges Medienunternehmen, das angeblich eine Einwilligungsfarm betrieb, die Verbraucher mit dem Versprechen von Vorstellungsgesprächen und Walmart-Geschenkkarten im Wert von 1.000 US-Dollar auf ihre Websites lockte. Anstatt die versprochene Arbeitsmöglichkeit oder Belohnung zu bieten, haben die Websites Verbraucher dazu gebracht, ihre persönlichen Daten und ihre „Einwilligung“ zum Erhalt von Robocalls preiszugeben, die sie dann an Drittvermarkter verkauft haben, so die FTC.

Laut FTC nutzte Fluent diese Taktiken, um zwischen Januar 2018 und Dezember 2019 mehr als 620 Millionen Telemarketing-Leads zu gewinnen und zu verkaufen. Fluent drohen im Rahmen einer vorgeschlagenen Einigung eine Geldstrafe von 2,5 Millionen US-Dollar und ein Verbot von Robocall-Aktivitäten.

Fluent reagierte nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar.

