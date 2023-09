Neymar ist seit einigen Tagen Al-Hilal-Spieler. Der brasilianische Superstar feierte am vergangenen Freitag sein Ligadebüt und spielt nun wieder in der Champions League. Und da wird er sofort verhaltensverdächtig. Aber nicht so, wie Fußballliebhaber es sich erhoffen würden.

Einst hieß die glamouröse Sportrealität von Neymar Jr. FC Barcelona oder Paris Saint-Germain, der globale Superstar spielte in den größten Wettbewerben in ausverkauften Arenen gegen die größten Mannschaften der Fußballwelt. Doch die neue Realität des Brasilianers heißt Navbahor Namangan. Und auch sportlich hat sich der Edel-Offensivspieler, der zur neuen Saison für 90 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zu Al-Hilal in die saudische Liga wechselte, offenbar noch nicht ganz in sein neues Leben eingelebt. Neymar debütierte in der asiatischen Champions League gegen Navbahor Namangan, den Vizemeister Usbekistans – und erlebte einen Panik vor den weitgehend leeren Rängen im riesigen King-Fahd-Stadion in der Hauptstadt Riad.

Neymar, der erst am vergangenen Freitag sein Ligadebüt für seinen neuen Klub gab, wurde in der 60. Minute gefoult, und beim anschließenden Freistoß nahe der Mittellinie kam es zu einer Situation, die für den Brasilianer sehr glimpflich endete: Zunächst schubste er seinen Gegenspieler Abros Ismailov, der zunächst stolperte und dann zu Boden fiel, dann schoss Neymar auf den usbekischen Nationalspieler, offensichtlich mit voller Absicht und mehr als halber Kraft. Neymar sah für die Aktion lediglich die Gelbe Karte. Ismailov war zuvor wegen seines Foulspiels verwarnt worden.

Neben der Wut über das Foul könnte Neymars Frust auch vom Punktestand herrühren: Al-Hilal lag durch ein Tor von Toma Tabatadze seit der 52. Minute mit 0:1 zurück. Al-Hilal, der neben Neymar auch Neuverpflichtungen wie Malcolm (60 Millionen Euro), Ruben Neves (55 Millionen Euro) und Aleksandar Mitrovic (52 Millionen Euro) im Wert von rund 250 Millionen Euro hat, kam in der zehnten Minute noch aus Nachspielzeit zum Ausgleich durch den saudi-arabischen Innenverteidiger Ali Al-Boleahi.