Startpagina Mensen

Van: Ann-Kathrin Ullrich

Afdrukken Deel

Daniel Boschmann bezocht een restaurant in Berlijn zonder enige spijt: hij had het geluk in Essen te zijn – een ervaring die hem aan het denken zou zetten.

Berlijn – Sekunden wurden zu gefühlten Minuten als “Sat.1-Frühstücksfernsehen”-moderator Daniel Boschmann (43) um Luft belde. De tv-favorieten zijn het bekijken waard. Vanuit deze horrorervaring bestaat er niet zoiets als een geweldige ervaring, die ook op de achtergrond aanwezig is.

“Fast stickt”: Daniel Boschmann veranderde zichzelf in Brot

„Zaterdag 1-Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann post in een Instagram-video een geweldige ervaring, die het resultaat is van zijn leven. Na een frequent bezoek aan een “Kultrestaurant in Berlijn”, was er een moment van “bums full” sinds, zoals Boschmann. Dit begint met het gedrag van de mensen die berichten lezen en schrijven over „einem Typen“, „fast erstickt wäre“, en dan duidelijk: „Ik ben een typiste“.

Ausraster, Abbruch, Krankenhaus: Die größten TV-Skandale Deutschlands aller Zeiten Bekijk foto stretch

Dan moet je een Kellner das Heimlich-Manover beihm versucht hebben, „dammit etwas passionert, aber es passionrt nichts“. Er is immers ruimte voor verbetering en „steeds meer dan verloren gaat“. Dan eindig je met de Stück Brot in seiner Luftröhre die vrijkomt. Daar zullen we nooit meer leven en kunnen we ‚de dag afsluiten‘, aldus Boschmann.

Wie fungeert als de Heimlich-Griff? De genezende positie ligt achter de getroffen personen en de omgeving van hun superieuren met de armen. Er is een bal met een hand en een faust en setzt sie unterhalb von Brustbein und Rippen in der Magengrube an. Anschließend fastst er die gebildete Faust met de anderen Hand en zie degenen met een Ruck gerade nach hinten zum eigenen Körper.

„Ik kijk uit naar een eersteklas cursus“: „Sat.1-Frühstücksfernsehen“-Moderator ziet consistentie

„Was een machtige man, als men verslagen wordt?“, zegt Daniel Bochmann in gesprek met RTL nachdenklich. Het antwoord op de vraag is: „Ik zou graag het verschil kunnen maken in deze cursus en ook andere kansen hebben, wat het resultaat zal zijn.“ En zo’n bolwerk is ook belangrijk, maar het is ook belangrijk om de „Deutsche Rote“ te hebben Geniet van je tijd en geniet van je nieuwe jaar. En toch kunnen we je vertellen dat er een of andere fan is die je graag zou willen bekijken – het is belangrijk om alles te weten.

Daniel Boschmann, hier is een foto van januari 2024, waar hij een foto had. Nu mochten we een Erste-Hilfe-Kurs absolveren. © IMAGO / eventfoto54

Over „Sat.1-Frühstücksfernsehen“: Nu de moderators weg zijn, waren ze als Erstes nach der Sendung machen. Bedorven bronnen: rtl.de/ („Exclusiv“, vervolg van 24 september 2024), drk.de, Acht.johanniter.de