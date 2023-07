Es ist eine schmerzhafte Wiederholung: Nach dem Gewinn von Doppelgold im Freiwasser schied Olympiasieger Florian Wellbrock wie vor vier Jahren beim ersten Schwimmschwimmen-WM-Rennen in Fukuoka aus. Für das überraschende Ende hat er keine Erklärung.

Mit einem weißen Handtuch um den Hals und einem schiefen Lächeln auf den Lippen durchquerte Florian Wellbrock die Interviewzone. „Moin“, grüßte der Olympiasieger und ging weiter. Er wollte nicht über sein bitteres Déjà-vu sprechen. Wird er wiederkommen? „Ja, vielleicht“, antwortete der Schwimmstar – und wurde nie wieder gesehen. „Er ist ein bisschen hilflos, kann es nicht erklären“, berichtete Bundestrainer Bernd Berkhahn wenige Minuten später.

Nach dem grandiosen Doppeltriumph im Freiwasser schied Wellbrock bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka in seinem ersten Schwimmbeckenrennen aus – und seine historische Titeljagd wurde plötzlich ausgebremst. Statt der Chance auf das erste Dreifach-Gold für einen deutschen Schwimmer in der WM-Geschichte gab es nur Frust und Ratlosigkeit.

„Das ist immer die Frage: Warum, warum?“ sagte Berkhahn, der die Antwort nach Platz neun über 800 m Freistil selbst nicht wusste. „Ich kann mir erklären, dass er eine schlechte Technik hatte, sehr mühsam geschwommen ist. Ich kann mir aber nicht erklären, warum er das gemacht hat und warum er da nicht rausgekommen ist“, erklärte der Magdeburger Trainer: „Man kann den Sportlern nicht in die Köpfe schauen. Da ist er souverän, souverän reingegangen, das war eigentlich eine Pflichtaufgabe.“

Zumindest ein Hoffnungsschimmer

Besonders rätselhaft: Wellbrock hatte das gleiche Missgeschick bereits vor vier Jahren. Nach seinem ersten WM-Gold über zehn Kilometer im Freiwasser scheiterte auch der Wechsel ins Becken in Südkorea. „Wir erleben hier also tatsächlich eine Wiederholung des Ganzen, was ein bisschen frustrierend ist“, gab Berkhahn zu. Damals reagierte Wellbrock auf das frühe Aus über 800 m mit dem Titel über 1500 m. „Das hat er gerade in der Aufwärmzone angekündigt“, berichtete der Bundestrainer und musste lachen.

Freude bereitete ihm hingegen sein zweiter Schützling Lukas Märtens. Der 21-Jährige, der zum Auftakt der Weltmeisterschaft in der Marine Messe bereits Bronze über 400 m Freistil gewonnen hatte, schwamm als Drittschnellster im Finale am Mittwoch (13:02 Uhr MESZ) die doppelte Distanz – fast vier Sekunden schneller als Wellbrock. Jetzt ist Märtens der deutsche Hoffnungsträger, der selbstbewusst sagt: „Im Finale kann man sich auf die Medaillen freuen.“

Und Wellbrock hofft auf ein weiteres Déjà-vu. Mit Gold über 1500 m am letzten Wettkampftag – wie schon 2019 in Gwangju – wäre er dennoch der erste deutsche Dreifach-Weltmeister. Berkhahn traut ihm dieses Kapitel Sportgeschichte dennoch zu: „Es ist nicht so, dass seine Leistung hier vor Ort umgehauen wäre. Das ist Unsinn.“