Frühe Inaktivität in Woche 9 der NFL 2023: Matthew Stafford fällt aus, Puka Nacua kommt für die Rams

Jede Woche bringen wir Ihnen alle Inaktiven der Spiele um 13 Uhr ET in einem Beitrag, ständig aktualisiert mit den neuesten Informationen.

Am Sonntag findet die Brett-Rypien-Show im Lambeau Field statt.

Berichte dieses Wochenendes besagten, dass Quarterback Matthew Stafford wegen der Verletzung am rechten Daumen, die er sich bei der Niederlage gegen die Cowboys letzten Sonntag zugezogen hatte, gegen die Packers inaktiv sein würde, und die Rams bestätigten dies, indem sie Stafford 90 Minuten vor dem Anpfiff in Green Bay ausschlossen. Rypien hat in seiner NFL-Karriere drei Spiele in der Startelf bestritten, aber dies wird sein erster Start für die Rams sein.

Dresser Winn wurde am Samstag aus dem Trainingskader berufen und wird als Ersatz für Rypien dienen.

Als Ziel für Rypien wird Wide Receiver Puka Nacua zur Verfügung stehen. Er wurde wegen einer Knieverletzung als fraglich eingestuft, ist aber am Sonntag aktiv.

Rams bei Packers

Rams: QB Matthew Stafford, T Rob Havenstein, RB Myles Gaskin, LB Ernest Jones, OL Zach Thomas, DE Earnest Brown

Packer: LB Quay Walker, S Rudy Ford, LB Brenton Cox Jr., T Caleb Jones, WR Samori Toure

Seahawks bei Ravens

Seahawks: LB Devin Bush, CB Kyu Blu Kelly, OL McClendon Curtis, OL Raiqwon O’Neal, DL Myles Adams, OL Anthony Bradford

Ravens: S Marcus Williams, T Morgan Moses, CB Rock Ya-Sin, CB Jalyn Armour-Davis, G Sala Aumavae-Laulu, QB Josh Johnson

Kardinäle bei Browns

Kardinäle: CB Kei’Trel Clark, OL Trystan Colon, RB Emari Demercado, S Qwuantrezz Knight, LB Jesse Luketa, TE Blake Whiteheart, WR Michael Wilson

Browns: CB Greg Newsome II, QB Dorian Thompson-Robinson, WR David Bell, DT Siaki Ika, T Leroy Watson, DE Alex Wright

Freibeuter bei Texans

Freibeuter: QB John Wolford, RB Sean Tucker, LB Markees Watts, OL Matt Feiler, TE David Wells, DL Logan Hall

Texaner: OL Nick Broeker, TE Brevin Jordan, QB Case Keenum, RB Dameon Pierce, DT Sheldon Rankins, WR Robert Woods

Bären bei Saints

Bären: CB Terell Smith, G Nate Davis, S Jaquan Brisker, QB Justin Fields, LB Tremaine Edmunds, DE Dominique Robinson

Heilige: TE Jimmy Graham, WR Keith Kirkwood, QB Jake Haener, OL Nick Saldiveri, DL Kyle Phillips, LB Ty Summers

Wikinger bei Falken

Wikinger: T Christian Darrisaw, RB Kene Nwangwu, WR Jalen Nailor, TE Nick Muse, DL Dean Lowry, LB Brian Asamoah, S Lewis Cine

Falcons: WR Drake London, FB Keith Smith, S DeMarcco Hellams, OL Jovaughn Gwyn, DL Travis Bell, DL Joe Gaziano, QB Logan Woodside

Kommandeure bei Patriots

Kommandanten: WR Curtis Samuel, CB Tariq Castro-Fields, OL Rickey Stromberg, T Alex Akingbulu, G Nolan Laufenberg, TE Curtis Hodges, WR Mitchell Tinsley

Patrioten: WR DeVante Parker, T Trent Brown, QB Will Grier, CB Alex Austin, WR Kayshon Boutte, DE Sam Roberts