Frozen Empire Trailer, Besetzung, Details





Ich sagte brrrr! Es ist kalt hier drinnen. Es müssen Geister in der Atmosphäre sein. Das ist die Voraussetzung dafür Ghostbusters: Frozen Empire. Eigentlich lautet die eigentliche Prämisse: „Was wäre, wenn die Comedy-Leute wieder zusammenkämen, wäre das nicht schön?“ Im ersten Teaser zum Ghostbusters: Leben nach dem Tod Fortsetzung, New York City bekommt Übermorgen‚d und die einzigen Menschen, die es stoppen können, sind die Protagonisten der Fortsetzung, alle lebenden Ghostbusters-Vermächtnisse, Patton Oswalt und Kumail Nanjiani. Der offiziellen Inhaltsangabe zufolge wird in dem Film die New Yorker Minute der Familie Spengler unterbrochen, als „die Entdeckung eines antiken Artefakts eine böse Macht freisetzt“ und „Neue und alte Ghostbusters ihre Kräfte bündeln müssen, um ihr Zuhause zu schützen und die Welt vor einer Sekunde zu retten.“ Eiszeit.“ Der CGI-Geist von Harold Ramis kann dies jedoch scheinbar aussitzen.