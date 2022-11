Frontier Airlines hat keine Kundendienst-Telefonleitung mehr

New York

Kunden, die Fluginformationen benötigen oder Änderungen an Reiseplänen vornehmen möchten kann Frontier Airlines nicht mehr anrufen und mit einem Agenten sprechen, bestätigte das Unternehmen am Samstag gegenüber CNN.

Die Ultra-Low-Cost-Airline hat seit vergangener Woche auf vollständig digitale Kommunikation umgestellt. Kunden, die Hilfe oder Informationen vom Spediteur suchen, müssen sich damit befassen B. mit einem Online-Chatbot, Social-Media-Kanälen oder WhatsApp. Diejenigen, die mit einem Live-Agenten sprechen müssen, können das 24/7-Chat-Tool des Spediteurs nutzen.

„Wir haben festgestellt, dass die meisten Kunden die Kommunikation über digitale Kanäle bevorzugen“, sagte Sprecherin Jennifer F. de la Cruz in einer Erklärung und sagte, dass sie Informationen jetzt so „schnell und effizient wie möglich“ erhalten können.

Frontier ist bekannt für seine Kostensenkungsmaßnahmen, wie z. B. die Erhebung von Gebühren für Sitzplatzreservierungen und für Handgepäck, das die Größenvorschriften der Fluggesellschaft überschreitet. (Es überprüft ihre Abmessungen, wenn Sie einsteigen).

Kunden, die jetzt die Kundendienst-Telefonnummer anrufen, sind mit einer automatischen Nachricht begrüßt, die besagt: „Bei Frontier bieten wir die niedrigsten Tarife der Branche, indem wir unsere Fluggesellschaft so effizient wie möglich betreiben. Wir möchten, dass auch unsere Kunden effizient arbeiten können, weshalb wir es Ihnen leicht machen, auf Flyfrontier.com oder in unserer mobilen App zu finden, was Sie brauchen. Wir haben auch einen Chat-Service, der rund um die Uhr verfügbar ist.“

Seine Konkurrenten für Billigflüge, Spirit Airlines und Allegiant Airlines, nutzen immer noch Call Center, die mit echten Agenten besetzt sind.

Kein Wunder, dass Frontier den telefonischen Kundendienst abschaffen will. Das Verkehrsministerium gab im November bekannt, dass es Geldbußen in Höhe von 7,25 Millionen US-Dollar gegen sechs Fluggesellschaften wegen „extremer Verzögerungen“ bei der Bereitstellung von Rückerstattungen seit Beginn der Covid-19-Pandemie an Passagiere verhängt. Die einzige US-Fluggesellschaft war Frontier, die von der Agentur mit einer Geldstrafe von 2,2 Millionen US-Dollar belegt wurde.

Frontier hat kürzlich einen unbegrenzten Jahrespass für derzeit 799 US-Dollar auf den Markt gebracht – obwohl er mit Einschränkungen verbunden ist, wie z. B. Sperrzeiten, die sich auf die Feiertage konzentrieren. Kunden können einen Inlandsflug auch nicht länger als einen Tag im Voraus buchen.

Es ist nicht der einzige Anbieter ohne Callcenter für seine Kunden. Breeze Airways, eine 2018 von David Neeleman von JetBlue gegründete Fluggesellschaft, tut dies nicht einmal eine Callcenter-Rufnummer haben. Kunden wird empfohlen, die Fluggesellschaft per Facebook Messenger, SMS oder E-Mail zu kontaktieren oder Änderungen an ihren Flügen vorzunehmen auf seiner App und Website.

– Geneva Sands und Pete Muntean von CNN haben zu diesem Bericht beigetragen.