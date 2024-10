Met een frontale reis kunt u na 71 jaar met de auto over een landweg bij Schlitz (Vogelsbergkreis) reizen. Der 20 jaar alte Fahrer des alles Autos blieb am dienstagabend unverletzt, hatte Hinweisen zufolge aber womöglich Alcohol geconsumeerd, wie de Polizei mitteilte. Nu is het tijd om je Blutentnahme klaar te krijgen.

Der 71-Jährige wurde demnach in een Krankenhaus, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Als het niet duidelijk is, is het de Unfall kam.

