Kaum ist die dritte Staffel der Survival-Show „7 vs. Wild“ in Kanada gedreht, werden bereits Vorwürfe laut. Aber nicht gegen die Show selbst – sondern gegen einen Kandidaten: Tierfilmer Andreas Kieling. Die Macher der Show machten auf Instagram einen „Vorfall“ öffentlich, der nicht toleriert werden könne. Zunächst gaben die Macher nur bekannt, dass es um Grenzüberschreitungen mit der Kandidatin Ann-Kathrin Bendixen geht, die sich auf Instagram als „Affe auf dem Fahrrad“ zeigt.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Show-Gründer Fritz Meinecke hat sich nun in einem YouTube-Livestream zu den Einzelheiten der Vorwürfe geäußert und die Vorwürfe konkretisiert. Demnach forderte Kieling verschiedene Kandidaten auf, an einer Bushaltestelle zu tanzen. Zuerst Hannah Assil, die er mehrfach zu sich gezogen haben soll, obwohl sie signalisiert hatte, dass sie dies nicht wollte.

Dann bat er Bendixen, auf die improvisierte Tanzfläche zu kommen. Bendixen und Kieling tanzten „wie auf einer Hochzeit“, also in einer Standardtanzposition mit einem Arm auf dem Rücken des Gegenübers. Doch dann verschlimmerte sich die Situation. Der 64-jährige Tierfilmer drückte Bendixen an sich und drückte seine Hand sehr schnell absichtlich auf den Hintern des 23-Jährigen, so die Vorwürfe weiter. „Ganz wichtig: Wir reden hier nicht davon, dass die Hand ein bisschen nach unten gerutscht ist. Aber es wurde wirklich gegriffen, gegriffen, gedrückt“, erklärt Fritz Meinecke im Livestream.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Andreas Kieling, Naturfotograf und Tierfilmer © Quelle: Michael Reichel/dpa

Für Bendixen ist das „Thema abgehakt“

Infolgedessen wurde Kieling vor Drehbeginn von der Survival-Show ausgeschlossen. Er sollte mit Joey Kelly konkurrieren. In der dritten Staffel wurden Teams aus zwei Teilnehmern zwei Wochen lang in der Wildnis Kanadas ausgesetzt und versuchten, nur mit einem Schlafsack, einer Flasche und Gegenständen wie einem Messer oder Feuerstein, die sie in dieser Flasche verstauen konnten, zu überleben. Sie können jederzeit einen Notruf absetzen. Die Ausstrahlung der neuen Folgen auf Amazon Freevee ist für November oder Dezember geplant.

Als die Vorwürfe bekannt wurden, sagte Bendixen in einer Instagram-Story, dass ein Vorfall für sie eine „sehr unangenehme Grenzüberschreitung“ gewesen sei. „Andreas hat sich daraufhin bei mir für den Vorfall entschuldigt. Daher ist das Thema für mich derzeit abgehakt.“ Kieling selbst äußerte sich auf seinen Social-Media-Kanälen und auf seiner Website vorerst nicht zu den Vorgängen. Bitten um Stellungnahme ließ er zunächst unbeantwortet .

Das Notsignal, das jeder kennt: SOS, ich liebe dich Seit 1999 ist es in der Seefahrt abgeschafft, doch gerade hat es einen weiteren Schiffbrüchigen gerettet: Das Notrufsignal SOS ist tief in der Gesellschaft verankert. Auch dank der Popkultur.

Gegenüber der „Bild“-Zeitung sagte Kielings Anwalt Dirk Giesen am Donnerstag: „Wir weisen die unbegründeten und vagen Vorwürfe gegen meinen Mandanten zurück. Mein Mandant hat zu keinem Zeitpunkt Grenzen überschritten oder in ihn eingedrungen.“ Der Anwalt gibt an, dass die Tierfilmerin mit Ann-Kathrin Bedixen während der Bushaltestelle auf dem Weg zu den Dreharbeiten im Gastrobereich einer Tankstelle im Großraum Vancouver getanzt habe, wie es auch mehrere andere Tanzpaare getan hätten. „Die Atmosphäre war ausgelassener Vorfreude auf die Produktion. Das Geschehen auf der Tanzfläche wurde von rund zehn Personen beobachtet, die auch bei der Produktion dabei waren. Der beliebte Dokumentarfilmer lebt in der rheinland-pfälzischen Eifel an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

RND/geh