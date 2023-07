Ein Hochzeitspaar in Indien musste von seiner eigenen Party fliehen, als plötzlich wilde Elefanten auftauchten. „Die Gäste wollten gerade essen, als wir die Elefanten hörten“, sagte Bräutigam Tanmoy Singha am Mittwoch der Times of India. Der Geruch des Futters lockte die Herde an. Nach Angaben des Bräutigams wurden die Gäste sofort nach Hause geschickt.