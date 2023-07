Boltenhagen. Es gehört einfach zum Urlaub, sich eine echte Auszeit und gutes Essen zu gönnen. Toben Sie am Strand, klettern Sie im Park, spazieren Sie an der Promenade entlang oder treiben Sie Sport. Für den aktiven Teil Ihres Boltenhagen-Urlaubs gibt es viele Möglichkeiten. Dafür braucht man aber auch das Gegenstück. Entspannung. Wer also gerne eine Pause macht, sollte sich ein Stück frischen Kuchen gönnen. Die hausgemachten Kreationen von Bäcker Freytag aus Grevesmühlen erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit bei Urlaubern.

Christin Wienke ist eine der Mitarbeiterinnen, die im Urlaubsort die Leckereien aus der Bäckerei verkauft. Mangocreme, Erdbeercreme oder Frankfurter Kranz. Täglich werden neue Varianten angeboten. „Wir haben auch Cappuccino, Kuchen oder Eis“, sagt die freundliche Verkäuferin. Wer hier verweilt, hat einen wunderschönen Blick auf den Kurpark mit Bühne.

Weitere Tipps für Ihren Boltenhagen-Urlaub gibt es bei der OZ-Sommerredaktion oder unter www.boltenhagen.de. Nähere Informationen erhalten Sie jederzeit an der Infotheke Boltenhagen in der Kurverwaltung.