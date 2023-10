Zwei Tage nach Matthew Perrys unerwartetem Tod melden sich seine Co-Stars aus der Erfolgsserie „Friends“ erstmals zu Wort. In einer gemeinsamen Erklärung sprachen sie von einem „unglaublichen Verlust“.

„Wir sind alle zutiefst erschüttert über den Verlust von Matthew. Wir waren mehr als nur Cast-Kollegen. Wir sind eine Familie. Es gibt so viel zu sagen, aber jetzt werden wir uns einen Moment Zeit nehmen, um zu trauern und diesen unglaublichen Verlust zu verarbeiten“, schrieben Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer am Montag in einer Erklärung gegenüber dem People-Magazin. „Im Laufe der Zeit werden wir mehr sagen, wenn wir dazu in der Lage sind. In dieser Zeit sind unsere Gedanken und unsere Liebe bei Mattys Familie, seinen Freunden und allen, die ihn auf der ganzen Welt geliebt haben.“

US-Medien berichteten, Perry sei am Samstag tot in einem Whirlpool in seinem Haus aufgefunden worden. Über die Ursache war zunächst nichts bekannt, eine Straftat wurde jedoch ausgeschlossen. In seiner 2022 erschienenen Autobiografie schrieb der Schauspieler offen über seinen jahrzehntelangen Kampf gegen Alkohol-, Drogen- und Pillensucht.

„Friends“ machte Matthew Perry und seine Serienkollegen zu Weltstars

„Friends“ wurde Perrys größter Erfolg. Der 90er-Jahre-Hit dreht sich um das Leben einer Gruppe junger Freunde in New York. Die Serie wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und entwickelte sich in unzähligen Ländern zum Fernsehkult. Für das Special „Friends: The Reunion“ im Jahr 2021 kamen alle sechs Hauptdarsteller – Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc und Lisa Kudrow – erneut zusammen.

