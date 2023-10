Matthew Perry, der Schauspieler, der vor allem für seine Rolle des liebenswerten und albernen Chandler Bing in der Erfolgsserie „Friends“ bekannt ist, ist nach Angaben des offiziellen Show-Accounts und von Warner Bros. Television gestorben.

Die Blockbuster-TV-Serie wurde von Bright/Kauffman/Crane Productions und Warner Bros. Television produziert.

Der Los Angeles Zeiten und die Promi-Nachrichtenseite TMZ verbreitete die Nachricht zunächst unter Berufung auf anonyme Quellen.

Sie berichteten, dass Ersthelfer Perry bewusstlos in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden hätten. Es gelang ihnen nicht, ihn wiederzubeleben.

Es gebe keine Hinweise auf ein Foulspiel, hieß es in den Medien. Perry war 54 Jahre alt. Die Ermittlungen dauern an und Einzelheiten zu seinem Tod waren nicht sofort verfügbar.

Perry schreibt Buch über Sucht

Letztes Jahr veröffentlichte Perry seine Memoiren „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir“ über seinen Kampf gegen Alkohol und Sucht.

Er verbringt mehr als die Hälfte seines Lebens in Reha- und Behandlungszentren, entgiftet mehr als 65 Mal und zahlt Millionen für den Versuch, nüchtern zu werden.

Er schrieb über sein Nahtoderlebnis im Jahr 2018, als sein Dickdarm platzte.

Perrys frühes Leben und sein großer Durchbruch bei „Friends“

Perry wurde 1969 geboren und wuchs zwischen Montreal und Los Angeles auf, nachdem sich seine Eltern getrennt hatten, als er noch ein Baby war Los Angeles Zeiten.

Er hatte einen erfolgreichen Lauf als Junior-Tennisspieler, verließ den Sport jedoch, um eine Karriere als Schauspieler zu verfolgen.

Perry begann schon in jungen Jahren mit der Schauspielerei und trat in Hits wie „Beverly Hills, 90210“ und „Eine Nacht im Leben des Jimmy Reardon“ an der Seite von River Phoenix auf.

Seinen großen Durchbruch hatte er jedoch mit „Friends“, das 1994 Premiere hatte und in dem er neben Jennifer Anniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow und David Schwimmer spielte.

Perry spielte die Rolle des Chandler Bing in der Blockbuster-TV-Sitcom, die das Leben von sechs alleinstehenden New Yorkern verfolgte.

Die letzte Folge von „Friends“ wurde 2004 nach einer erfolgreichen zehnjährigen Serie ausgestrahlt, die Perry und seine Darsteller über Nacht zu Berühmtheiten machte. Die Show ist bis heute eine der beliebtesten TV-Shows.

rm/wd (Reuters, AP, AFP)