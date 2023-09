„Oft ist eine Neubesetzung aufgrund knapper Drehtermine oder anderer logistischer Überlegungen nicht möglich“, sagte Burrows, der in den 90er-Jahren an der Sitcom gearbeitet hat. „Man braucht jemanden, der für Lacher sorgt. Manchmal beginnt man einen Handlungsbogen und es klappt nicht, also muss man diese Person loswerden. Wenn es ein Tagesspieler ist, ist es ein schneller Abschied.“

Darüber hinaus räumte Burrows ein, dass oft Anstrengungen unternommen werden, Künstler zu behalten, wenn die Situation dies erfordert.

„Wenn die Chemie stimmt“, fügte er hinzu, „machen sich die Autoren daran, einen Weg zu finden, den Schauspieler zu behalten.“

Freunde Mitschöpfer Marta Kaufmann lobte zuvor Baxendales Talente und gab zu, dass es schwierig sein würde, sich der eingeschworenen Besetzung anzuschließen.