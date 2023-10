Inhalt Lesen Sie auf einer Seite Inhalt

Olaf Scholz und Friedrich Merz sind ein ungleiches Paar: hier der hanseatisch-coole Kanzler, dort der Oppositionsführer, der für sein Temperament bekannt ist. Ein ehemaliger Protestant und überzeugter Katholik. Der CDU-Chef versteht es, die sonst stoische Kanzlerin in Bundestagsdebatten zu verunsichern. Und die Tatsache, dass Scholz die Bundestagswahl knapp gewonnen hat, scheint die Union immer noch als Schande zu empfinden.

Doch beim innenpolitischen Thema mit dem wohl größten Polarisierungspotenzial war plötzlich eine neue Dynamik zwischen den beiden zu spüren: vor zehn Tagen Scholz Merz kam zum Abendessen ins Kanzleramt, um sich über die Migrationspolitik auszutauschen. Anschließend lobte Merz das „stimmungsvoll gute Gespräch“. Über das Ziel sind sich alle einig.

Merz und Scholz wollen weiterhin in Kontakt bleiben, wie sie auch in einem öffentlich gefeierten Briefwechsel betonten: Zunächst schlug Merz Scholz in einem Brief vor, „dass wir eine kleine, gleichberechtigte Verhandlungsgruppe aus Vertretern Ihrer und meiner Regierung einsetzen.“ Die Gruppe, die die Gespräche leiten soll, „greift dieses Thema auf.“ Gleichzeitig erhöhte der CDU-Chef den Druck: „Auf die Vorschläge, die ich gemacht habe, konnte bisher nicht reagiert werden.“

Die Antwort der Kanzlerin folgte wenige Tage später: Es sei „ein wichtiges Anliegen, dass sich Bund, Länder und Opposition gemeinsam einigen, um die irreguläre Migration nach Deutschland spürbar zu reduzieren.“ Das haben die Bürger zu Recht erwartet. Merz könnte mit gutem Beispiel vorangehen und mit seiner Unionsfraktion im Bundestag für die strengeren Abschiebepläne der Ampel stimmen. Mehr Abschiebungen fordert auch die Union und das wäre ein Zeichen dafür, dass wir zusammenstehen. Diese Woche könnten sie sich wiedersehen.

Scholz braucht Merz nicht – oder doch?

Die Kanzlerin und der Oppositionsführer streben in dieser Frage einen Kompromiss an Migration – wie damals in den frühen 1990ern? Oder führen Scholz und Merz mit anderen Mitteln ihre bekannten parteipolitischen Sticheleien fort?

Ohnehin braucht die Kanzlerin den Oppositionsführer in der Migrationsfrage formell nicht. Scholz hat auch ohne die Union seine Ampelmehrheit im Bundestag. Deshalb wird er wohl auch keine gemeinsame Arbeitsgruppe zwischen Regierung und Opposition gründen und damit der CDU/CSU-Fraktion große Gestaltungsmacht geben. Ohnehin kann die Kanzlerin die meisten Migrationsfragen direkt mit den Bundesländern verhandeln – denn in Deutschland entscheiden über Abschiebungen und Bezahlkarten für Asylbewerber die 16 Bundesländer, sieben davon werden derzeit von der Union geführt.

Gut für Scholz ist auch, dass die Regierungschefs der Union in der Migrationsfrage deutlich versöhnlicher klingen als ihr eigener Parteichef in Berlin. Beim Treffen im Kanzleramt Ende Oktober war neben Merz auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein als Vertreter der unionsgeführten Bundesländer dabei – anders als Merz trat Rhein ohne Höchstforderungen auf, dafür aber mit einem Kompromisspapier, das es gab mit den SPD-geführten Bundesländern bereits ausgehandelt. Dies wurde im Kanzleramt positiv aufgenommen.

Merz hingegen brachte zum Treffen mit Scholz seinen eigenen 26-Punkte-Plan aus der Unionsfraktion mit, mit einigen Vorschlägen, darunter der Maximalforderung einer Obergrenze für Migration. „Während er Opposition spielt, müssen die Ministerpräsidenten regieren“, formulierte es der Migrationsforscher Hannes Schammann am Sonntagabend in der ARD. Und die Unions-Landeschefs regieren zu Hause oft mit einer Ampelpartei, können also nicht die reine CDU-Doktrin vertreten. Abgesehen davon, dass unter ihnen nicht nur Friedrich-Merz-Fans sind.