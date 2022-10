Friedenspreisträger Zhadan: „Es ist schwer, menschlich zu bleiben“

Porträt



Stand: 23.10.2022 10:28 Uhr

Die Menschen dürfen ihre Werte nicht verlieren, auch nicht im Krieg, sagt der ukrainische Autor Serhij Zhadan. Angst darf nicht gewinnen. Heute wird er mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt.

Von Bernd Musch-Borowska, ARD Studio Kiew

„Kultur darf nicht schweigen, auch nicht während des Krieges“, sagt der ukrainische Schriftsteller Serhij Zhadan im Interview bei einer Lesung in Kiew. „Wenn die Kultur schweigt, wenn Schriftsteller aufhören zu schreiben, hat die Angst gesiegt.“

Literatur kann leider nicht viel. Generäle und Soldaten, nicht Schriftsteller, gewinnen Kriege. „Aber es gibt ein Leben hinter der Front, da ist das ganze Land“, sagt Zhadan.

Und dieses Land kann nicht mit Angst, Hass und Verzweiflung leben. Die Menschen dürfen ihre Werte nicht verlieren. Und dazu kann die Kultur beitragen. Wenn Schriftsteller schreiben, Musiker spielen und Theater spielt, geht es nicht um Unterhaltung, sondern darum, ein erfülltes Leben zu führen. Und die Besatzer schaffen es nicht, dieses Leben zu stoppen.

Neustes Buch: „Der Himmel über Charkiw“

Zhadan, der in diesem Jahr den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhält, wurde 1974 in Starobilsk in der Region Luhansk in der Ostukraine geboren, die zu den von Russland annektierten Gebieten gehört. Heute lebt er in Charkiw, und auch in seinem jüngsten Buch „Der Himmel über Charkiw“ geht es um die Stadt im Nordosten der Ukraine. Es geht ums Überleben im Krieg, den Zhadan seit Jahren hautnah miterlebt.

Zhadan erklärt, dass sein Buch beschreibt, wie der Krieg eine Parallelwelt eröffnet: „Denn der Krieg, der dort 2015 begann, als die Russen die Stadt Debalzewe einnahmen, war und ist etwas ganz Besonderes. Es war friedlich an einem Ort und 50 Panzerschlachten.“ Kilometer entfernt gewütet.“ Es sei schwierig, unter solchen Bedingungen bei sich zu bleiben, menschlich zu bleiben, so der Autor. „Aber es ist möglich. Und die Hauptfigur in meinem Buch hat Erfolg.“

Protagonisten, die sich gegen Übermacht wehren

In seinen Romanen, Essays, Gedichten und Liedtexten führt Zhadan in eine Welt, die große Umbrüche erlebt hat und gleichzeitig von der Tradition lebt, so die Begründung des Stiftungsrates zur Verleihung des Friedenspreises. Seine Texte erzählten, wie Krieg und Zerstörung in diese Welt eindringen und die Menschen erschüttern. In Zhadans Büchern geht es oft um Protagonisten, die sich gegen Übermacht wehren – wie die Ukraine heute gegen ihren überlegenen Nachbarn Russland.

Zhadan will nicht ausschließen, dass der Krieg das Verhältnis zwischen Ukrainern und Russen nachhaltig verändern wird, obwohl die jeweilige Kultur und Sprache der beiden Nachbarvölker dieselben Wurzeln haben. „Es ist eine schwierige Frage, eine sehr schwierige Frage“, sagt er.

Denn die Kultur und die Sprache sind tief in einem Menschen verwurzelt, und das kann man nicht so einfach aufgeben. Aber sicherlich werden viele Ukrainer ihre Beziehungen zu Russland revidieren. Es ist schwer, heute gegenüber Russland, gegenüber der russischen Kultur und Literatur dieselbe Einstellung zu haben wie vor einem Jahr.

Andererseits ist es nicht Puschkins Schuld, dass Putin geboren wurde. „Und doch wird alles überarbeitet.“

„Faschistisch, weil ich auf Ukrainisch schreibe“

Auch die deutsche Sprache ist dem Schriftsteller, Dichter und Musiker Zhadan nicht fremd. Aber der immer wiederkehrende Vorwurf aus Russland, alle Ukrainer seien Nazis und Faschisten, tut es. Er selbst werde oft so bezeichnet – lächerlich, findet Zhadan. „Wer gegen Russland ist, ist Nazi und Faschist. Alle Ukrainer sind Nazis, alle Polen, Litauer, weil sie gegen Russland sind. Ich habe auch in russischen Zeitungen über mich gelesen. Weil ich Ukrainisch spreche, schreibe ich Ukrainisch, und Das ist Grund genug für sie, mich einen Faschisten zu nennen. Ich finde das lächerlich.“

Mit seiner Band „Zhadan i Sobaky“, was so viel heißt wie „Zhadan und die Hunde“, trat der diesjährige Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels in den vergangenen Monaten immer wieder im Kriegsgebiet auf, in U-Bahn-Schächten in Charkiw, die als Luft dienten Luftschutzbunker – und auch vor ukrainischen Soldaten an der Front.