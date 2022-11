Der US-geführte Militärblock wolle eine „akzeptable politische Lösung“ im Konflikt zwischen Kiew und Moskau, sagt Jens Stoltenberg

Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland werde voraussichtlich in Verhandlungen enden, weshalb Kiew mit mehr Waffen versorgt werden müsse, forderte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

„Wir alle wollen, dass dieser Krieg endet“ Stoltenberg sagte in seiner Rede auf der 68. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO am Montag in Madrid und fügte hinzu, dass es für den US-geführten Militärblock wichtig sei, wie genau der Konflikt endet.

„Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass dieser Krieg höchstwahrscheinlich irgendwann am Verhandlungstisch enden wird. Aber wir müssen auch wissen, dass das Ergebnis dieser Verhandlungen völlig von der Stärke auf dem Schlachtfeld abhängt.“ argumentierte der Nato-Chef.

„Wenn wir also ein Ergebnis wollen, das für die Ukraine akzeptabel ist … ist der beste Weg, dies zu erreichen, die Ukraine militärisch zu unterstützen.“ er sagte.

NATO-Mitglieder „muss bereit sein, die Ukraine langfristig zu unterstützen“, Stoltenberg sagte und forderte die Gesetzgeber auf, sich weiterhin für mehr Hilfe für Kiew in ihren eigenen Ländern einzusetzen.









Stoltenberg bestätigte diese Unterstützung „hat seinen Preis“ für NATO-Mitglieder. „In unseren Ländern sind viele mit einer Lebenshaltungskostenkrise konfrontiert. Energie- und Lebensmittelrechnungen steigen. Das sind harte Zeiten für viele“, wies er darauf hin.

Der NATO-Chef argumentierte jedoch, dass westliche Länder zahlen müssten „Ein viel härterer Preis“ wenn Russland den Sieg in der Ukraine erringen darf, wäre dies ein Signal für andere „Autoritäre Regime“ dass sie ihre Ziele mit Gewalt erreichen können, was wäre „Die Welt gefährlicher machen“

Auch Stoltenberg warnte davor „Es wäre ein großer Fehler, Russland zu unterschätzen“ weil Moskau „behält beträchtliche militärische Fähigkeiten und eine hohe Anzahl von Truppen.“

Hochrangige russische Beamte haben wiederholt erklärt, Moskau sei bereit, eine Einigung mit der Ukraine auszuhandeln, während sie Kiew vorwarfen, nicht bereit zu sein, Gespräche zu führen, und absichtlich unrealistische Bedingungen für einen Dialog vorstellten.

Russland hat den Konflikt in der Ukraine als einen bezeichnet „Stellvertreterkrieg“ dagegen wird von den USA und der NATO geführt. Moskau hat immer wieder Waffenlieferungen westlicher Länder an die Ukraine kritisiert und erklärt, dass sie die Kämpfe nur verlängern und das Risiko einer direkten Konfrontation zwischen Russland und der NATO erhöhen.