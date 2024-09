Stand: 20.09.2024 17:57 Die Klimabewegung „Fridays for Future“ hat für Freitag erneut zu einem „Klimastreik“ in Hamburg aufgerufen. Die Demonstration begann um 14 Uhr, allerdings mit deutlich weniger Teilnehmern als vor fünf Jahren.

„Die Bekämpfung der Klimakrise und damit der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas müssen ganz oben auf der politischen Agenda stehen“, heißt es in dem Aufruf der Gruppe. Politischer Druck schaffe Veränderung und gebe Hoffnung. „Deshalb gehen wir am Freitag (…) deutschlandweit und weltweit gemeinsam auf die Straße zum Globalen Klimastreik!“

3 Minuten Die Bewegung fordert verbindliche und sozialverträgliche Jahresziele, die der Senat erreichen und überprüfen soll. 3 Min

Demostrecke führt durch die Innenstadt

Für die Demonstration wurde bei der Hamburger Polizei eine Route durch die Innenstadt angemeldet. Sie führte von der Willy-Brandt-Straße über Domstraße, Schmiedestraße, Bergstraße, Ballindamm, Lombardsbrücke, Esplanade, Gorch-Fock-Wall, Johannes-Brahms-Platz, Kaiser-Wilhelm-Straße, Axel-Springer-Platz, Stadthausbrücke, Graskeller, Rödingsmarkt zur Willy-Brandt-Straße.

Deutlich weniger Menschen als erwartet

Die Angemeldeten hatten mit rund 18.000 Teilnehmern in Hamburg gerechnet, sagte eine Polizeisprecherin. Vor fünf Jahren waren bei der ersten großen Klimademonstration rund 100.000 Menschen auf die Straße gegangen. Damit hatten die Veranstalter am Freitag alles andere als gerechnet. Dem Aufruf, in der Hamburger Innenstadt für das Klima zu demonstrieren, waren laut Polizei rund 3.000 Menschen gefolgt. Laut „Fridays for Future“ nahmen rund 9.000 Menschen teil. „Diese 1,4 Millionen Menschen, die vor fünf Jahren auf der Straße waren, sind nicht weg. Sie sind immer noch da und sie alle erinnern sich daran, für das Klima auf der Straße gewesen zu sein. Und es steckt immer noch eine gewisse Emotionalität hinter dem Thema“, sagte Annika Kruse von „Fridays for Future“.

