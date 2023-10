Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat die Äußerungen des schwedischen Klimaaktivisten kritisiert Greta Thunberg und die Klimaschutzbewegung Fridays for Future International kritisierte den Gaza-Krieg. Die Bewegung hat unschätzbare Beiträge zum Klimaschutz geleistet. „Die unsäglichen Äußerungen von Greta Thunberg und Fridays For Future International zum Terroranschlag auf Israel zerstören das große Vertrauen vieler, insbesondere junger Menschen in die Integrität der Bewegung“, sagte der Grünen-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Deshalb sei es richtig und „dringend notwendig“, dass sich Fridays For Future Deutschland und Luisa Neubauer klar und deutlich von Fridays For Future International abgrenzten und deutlich machten, „dass sie den Terror der Hamas vorbehaltlos verurteilen und die Unverhandelbarkeit des Rechts Israels betonen.“ existieren.“ .

Luisa Neubauer distanzierte sich von israelfeindlichen Äußerungen

Vor etwa einer Woche… Freitage für die Zukunft Mitbegründer, rief in sozialen Netzwerken zu einem Solidaritätsstreik mit den Palästinensern auf und sorgte damit für Empörung. Am Freitag setzte sie sich erneut für die Palästinenser ein. „Gerechtigkeit für Palästina“, stand auf einem Schild, das die 20-Jährige während ihres Freitags-Klimaprotestes vor dem schwedischen Parlament in Stockholm in den Händen hielt. Auch der internationale Account Fridays for Future erhob auf Instagram harsche Vorwürfe gegen den israelischen Staat und „westliche Medien“.

Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer distanzierte sich im Namen von Fridays for Future Deutschland von den antiisraelischen Äußerungen. „Unsere volle Solidarität gilt den Juden weltweit und wir verurteilen den Terror der Hamas aufs Schärfste“, sagte Neubauer. „Wir distanzieren uns entschieden von den antisemitischen Beiträgen auf internationalen Kanälen.“