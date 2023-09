Fridays for Future ruft für diesen Freitag zu einem weltweiten Klimastreik auf. Allein in Deutschland sind Demonstrationen an fast 250 Orten geplant – darunter auch in Hamburg: Bis zu 10.000 Menschen werden hier am Nachmittag erwartet. Bevor die Demo durch die Stadt zieht, wird es Auftritte von Herbert Grönemeyer und der Band Silbermond geben. MOPO hält Sie hier auf dem Laufenden.

13:45 Uhr: Langsam füllt es sich vor der Bühne am Jungfernstieg. Hier geht es demnächst los, zunächst mit Reden von Rednern von Fridays for Future.

Dies ist für die Demo in Hamburg geplant

+++ Fridays for Future erhält prominente musikalische Unterstützung in Hamburg: Herbert Grönemeyer und die Band Silbermond werden auf der Bühne am Jungfernstieg auftreten. „Wir befinden uns zwischen ‚Unter Wasser‘ und extremer Dürre. „Es ist wichtig, jetzt und sofort zu handeln“, forderte Grönemeyer in einer Vorankündigung. Hier können Sie mehr darüber lesen.

+++ In Hamburg erwartet Fridays for Future bis zu 10.000 Menschen, die sich am Klimastreik beteiligen. Die Demonstration beginnt um 14 Uhr am Jungfernstieg/Bergstraße und führt dann über Speersort, Steinstraße, Steintorwall Richtung Glockengiesserwall, Lombardsbrücke und die Esplanade zum Gänsemarkt/Jungfernstieg, wo die Demonstration endet. Mehr zu den demobedingten Schließungen am Wochenende können Sie hier nachlesen.

Was die Deutschen über Fridays for Future denken

+++ Einer Umfrage zufolge findet eine Mehrheit der Deutschen Demonstrationen für den Klimaschutz gut, viele zweifeln jedoch an der Wirksamkeit solcher Proteste. Im am Freitag veröffentlichten neuen ZDF-Politbarometer befürworteten 65 Prozent die Klimademonstrationen, während 29 Prozent sie nicht mochten. Allerdings glauben nur 16 Prozent, dass beim Klimaschutz viel oder viel erreicht werden kann. 59 Prozent denken, dass sie „nicht so viel“ tun und 23 Prozent denken, dass sie überhaupt nichts tun.

Laut einer weiteren Umfrage von Infratest Dimap konnten „Fridays for Future“ die Einstellung der Deutschen zu Klima- und Umweltthemen bisher nicht grundlegend ändern: Für drei Viertel der Deutschen (75 Prozent) hatten die Demonstrationen wenig (35 Prozent) oder sogar wenig Erfolg keinen Einfluss (40 Prozent) auf ihre persönliche Einstellung zu Klima- und Umweltthemen, wie aus dem „Deutschlandtrend“ im ARD-„Morgenmagazin“ hervorgeht. Nur 23 Prozent fühlen sich von der Bewegung stark (19 Prozent) oder sehr stark (4 Prozent) beeinflusst.

Das könnte Sie auch interessieren: „Manche Politiker legitimieren Hass“: Klimaaktivist über die Bedeutung der Proteste

Emissionen auf ihrem Höhepunkt

+++ Allen Klimaschutzversprechen der letzten Jahre zum Trotz haben die weltweiten Emissionen nach Zahlen der Internationalen Energieagentur im Jahr 2022 einen neuen Höchststand erreicht. Die Welt hat sich im Vergleich zur vorindustriellen Zeit bereits um rund 1,1 Grad erwärmt, in Deutschland sogar um 1,6 Grad. Die acht wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen waren die letzten acht.

Darum geht es bei Fridays for Future

+++ Es ist mittlerweile der 13. globale Klimastreik. Die Bewegung wurde vor fünf Jahren von Greta Thunberg ins Leben gerufen.

+++ Mit ihrem globalen Klimastreik wollen die Aktivisten von Fridays for Future von der Politik mehr Ehrgeiz im Kampf gegen die globale Erwärmung einfordern. Weltweit geht es um Themen wie einen schnellen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. In Deutschland fordert die Bewegung die Einführung von Klimageldern und eine Verschärfung der Klimaschutzgesetze. Das sogenannte Klimageld ist im Koalitionsvertrag zwischen SPD, Grünen und FDP festgelegt. Es soll einen sozialen Ausgleich für steigende Preise für den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase darstellen. Das aktuelle Klimaschutzgesetz sieht eine Reduzierung der klimaschädlichen Emissionen bis 2030 um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 vor. Nach Angaben des Umweltbundesamtes liegt die Reduzierung derzeit bei rund 41 Prozent. (mit dpa und afp)