Fridays for Future Hamburg: Klimastreik ruft zum Umdenken auf

250.000 Menschen gingen am Freitagnachmittag in Deutschland für den globalen Klimastreik „Fridays for Future“ auf die Straße, auch in Hamburg waren es Tausende: eine bunte Mischung, von jung bis alt. Deutliche Worte gab es von Herbert Grönemeyer – und der 90-jährigen Großmutter Klimaaktivistin Luisa Neubauer.

Warum demonstrieren Sie heute hier? „Weil endlich etwas passieren muss“, sagt Marion Duhme aus Hamburg entschlossen, als sie im dichten Trubel der Demonstrationen Richtung Lombardsbrücke läuft. Dort ist sie mit Klaus Nagel, die beiden haben ein Schild dabei: „Keine Privat- und Inlandsflüge und SUVs“, steht darauf. „Damit könnten wir zumindest einen Anfang machen“, sagt Klaus Nagel.

Einen solchen Anfang wünschen sich viele, die an diesem Freitagnachmittag an der „Fridays for Future“-Demo teilnehmen. Auf den Schildern, die die Teilnehmer mitgebracht haben, stehen neben Maximalforderungen („Rettet den Planeten“) auch solche, die die Politik umsetzen könnte, wenn sie wollte: schnellerer Kohleausstieg, Tempolimit, mehr ÖPNV, Fortführung der 49-Euro-Tickets.

„Fridays for Future“ in Hamburg: Alle Generationen dabei

Das Teilnehmerfeld ist so breit wie seine Forderungen: „Fridays for Future“ ist kein Studentenprotest mehr; Ein großer Teil der Gesellschaft engagiert sich hier, Jugendliche und Senioren. Unter den Rednern: Dagmar Reemtsma, 90 Jahre alt, Großmutter der Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Sie spricht unter anderem über globale Ungleichheit: „Unser Wohlstand ist auf Kosten anderer Menschen entstanden – und auf der Grundlage der Ausbeutung der Natur.“

„Warum gibt es so viel Unwissenheit?“ fragt Reemtsma in Richtung derer, die nichts gegen den Klimawandel unternehmen – und hat insbesondere ein Problem mit den Reichen, „die den größten ökologischen Fußabdruck haben und nicht bereit sind, etwas zu ändern.“ Reemtsma kritisiert die Industrielobby, insbesondere die Ölkonzerne. Sie kann die Wörter „Wohlstand“ und „Wachstum“ im Kontext nicht mehr hören. Lauter Applaus vor der Bühne.

Viele Familien mit kleinen Kindern laufen bei uns mit

Zurück zur Demo. Auffällig: Es gibt dort viele Familien mit kleinen Kindern. So wie Ann-Kathrin aus Norderstedt, die mit ihrem siebenjährigen Sohn Matteo kandidiert: „Wir sind da, weil wir keine Zeit mehr haben, weil die Politik endlich handeln muss“, sagt sie. „Denn sonst müssen es unsere Kinder ertragen.“ Eine Sorge, die viele Eltern auf der Demonstration teilen: dass ihr Nachwuchs in einer Welt aufwachsen muss, die nur zwischen Klimaextremen und Umweltkatastrophen existiert.

Generationenübergreifender Protest: Lan (links) und Ann-Kathrin (rechts) mit ihren Kindern Vivian (6) und Matteo (7). Düsterhöft Lan (l.) und Ann-Kathrin mit ihren Kindern Vivian (6) und Matteo (7)

Laut „Fridays for Future“ kamen 22.000 Teilnehmer, die Polizei spricht von 15.000 – die Wahrheit liegt erfahrungsgemäß in der Mitte. In jedem Fall war es ein Erfolg: Im Vorfeld war man von bis zu 10.000 Teilnehmern ausgegangen.

Herbert Grönemeyer findet klare Worte

Dass es noch mehr sind, liegt wohl an den prominenten Musik-Acts: Auf einer Bühne am Jungfernstieg treten unter anderem Silbermond und Herbert Grönemeyer auf. Dieser findet in einer kurzen Ansprache viele lobende Worte für junge Klimaaktivisten: „Endlich gibt es wieder eine Generation, die den Mut hat, die wütend und besorgt ist, sich den Mächtigen, der Politik, der Gelassenheit von uns allen entgegenzustellen.“ Es sei richtig, die älteren Generationen „aus ihrem Tiefschlaf zu reißen, unsere Arroganz, unseren Anspruch auf Vorherrschaft und Allwissenheit zu beenden und deutlich zu machen: Sie haben die zeitgenössische Sichtweise.“ der Dinge und du übernimmst auch Verantwortung für diejenigen, die nach dir kommen.“

Herbert Grönemeyer steht mit Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß beim Klimastreik in Hamburg auf der Bühne. Lenthe-Medien Herbert Grönemeyer steht mit Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß beim Klimastreik in Hamburg auf der Bühne.

Frühere Generationen „waren irgendwann in vielen Bereichen egoistisch und radikal neoliberal und hielten es nicht mehr für nötig, auf Ressourcen zu achten und sie sorgsam zu behandeln und zu schützen.“ „Wir sehen jetzt das Ergebnis und es ist hochdramatisch und gemein“, sagte Grönemeyer.

Das könnte Sie auch interessieren: „Manche Politiker legitimieren Hass“: Klimaaktivist über die Bedeutung der Proteste

„Auf Schritt und Tritt gibt es Versuche, Sie zum Schweigen zu bringen, Sie werden diffamiert, Sie werden lächerlich gemacht, Sie werden herabgesetzt. Das alles adelt einen und beweist: Ihr seid genau richtig“, sagt Grönemeyer in Richtung der jungen Demo-Organisatoren. Was der Sänger meint, wird später klar, als der Demonstrationszug am Hauptbahnhof vorbeifährt. Da stehen drei Kerle, Bierdosen in der Hand, die Augen glasig. Sie machen Witze über die Teilnehmer: Sie sollten zur Arbeit gehen. Die Dummheit geht im breiten Protest klimabewusster Menschen unter.