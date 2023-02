Frida Maanum: Wie ein Positionswechsel „unerwartetes“ Angriffspotenzial bei Mittelfeldspielerin Arsenal und Norwegen freigesetzt hat | Fußball Nachrichten

„Ich wusste, dass sie gut ist, aber sie war besser als ich erwartet hatte“, bemerkte Jonas Eidevall, nachdem er 2021 einen ersten Blick auf die junge Mittelfeldspielerin Frida Maanum in Arsenal-Farben geworfen hatte.

Über 18 Monate später gilt immer noch eine ähnliche Erzählung. Der norwegische Nationalspieler widersetzt sich auch jetzt noch den Erwartungen, nachdem er sich in dieser Saison zu einer vollwertigen Offensivkraft entwickelt hat. „Es ist völlig unerwartet“, gab Maanum selbst offen zu.

Tore sind nichts, wofür Maanum berühmt ist. Sie waren nicht die Ware, auf der sie ihre Karriere in Norwegen aufgebaut hat.

Doch als sich die Mittelfeldspielerin und Angreiferin zusammensetzt, um die Irrungen und Wirrungen der aktuellen Saison in einem exklusiven Gespräch im Trainingszentrum von Arsenal zu besprechen, tut sie dies als Torschützenkönigin von Arsenal.

Mit 10 Toren (in allen Wettbewerben) ist Maanum the Gunners die stärkste Offensivdrohung – eine Tatsache, die ihre bescheidene Natur weiterhin belastet.

Maanum ist in der Liga punktgleich mit Vivianne Miedema und Stina Blackstenius, hat aber auch in der Champions League ein Auge fürs Tor geübt und einen Hattrick gegen Zürich sowie einen gegen den achtmaligen Europameister Lyon erzielt.

„Hier hat alles angefangen“, erklärt sie und denkt an jene historische Nacht Mitte Oktober im Stade des Lumieres zurück. Der 5:1-Sieg legte einen beeindruckenden Meilenstein für Arsenals Champions-League-Referenzen in dieser Saison, leitete aber darüber hinaus die Entstehung des meisterhaften Maanum ein – der geheimen Angriffswaffe der Gunners.

Frida Maanum-Heatmaps





„Das erste Spiel war Lyon auswärts“, erinnert sie sich. „Das ist wahrscheinlich der beste Anfang [something new]. Es hat gut geklappt und ich habe das Gefühl, dass ich mich seitdem in dieser Position weiterentwickelt habe.“

Es gibt nur wenige größere Aussagen zu machen – den „Goldstandard“ des europäischen Fußballs so umfassend im eigenen Hinterhof zu schlagen. An diesem Abend wurde Maanum vor Miedema auf Platz 10 nominiert – ein taktischer Geniestreich von Trainer Eidevall, der allerdings anfänglich Skepsis hervorrief.

In der Tat wurde die Schockentscheidung, Miedema auszuschließen, zuletzt durch Maanums hervorragende Ballqualität gerechtfertigt, der ein neu gewonnenes Selbstvertrauen nutzte, um Verteidiger in Bereichen des Spielfelds anzugreifen, die zuvor einem tief stehenden Mittelfeldspieler fremd waren. Die Leistung bestätigte die neue Titelrolle des Norwegers.

Frida Maanum feiert im Oktober das zweite Tor von Arsenal gegen Lyon





„Jonas wusste die ganze Zeit, dass ich gerne als Zehner spiele, weiter oben auf dem Platz“, so der 23-Jährige weiter. „Ich habe das ein bisschen mit meiner vorherigen Mannschaft gemacht. Ich kann auch als Sechser spielen, aber Jonas wollte etwas Neues ausprobieren.

„Von meiner Seite aus wollte ich diese Position spielen. Es ist eine Mischung aus Gründen, aber ich bin glücklich, dort zu spielen. Man könnte sagen, ich bin jetzt eine 10 und ich mag diese Rolle wirklich.“

Was als experimenteller Wechsel begann, hat sich zu einem notwendigen Triumph entwickelt, da Arsenal weiterhin mit Verletzungen von Miedema und Beth Mead zu kämpfen hat – die in der vergangenen Saison gemeinsam für 38,5 Prozent der WSL-Tore der Gunners verantwortlich waren.

Maanum jedoch begrüßt es, vor einem Zentrum zu stehen. Sie genießt die zusätzliche Verantwortung nicht nur, sie lebt davon, obwohl sie schüchtern wirkt, wenn sie an ihre persönliche Torbilanz für die Saison erinnert wird. „Ist es 10? Ich glaube, es ist neun oder zehn“, sagte er bescheiden.

„Ich habe lange an meinem Abschluss gearbeitet. Du kommst an einen Punkt, an dem du ein bisschen lockerer wirst, und das hilft dabei, mehr Tore zu schießen. Ich war eigentlich noch nie ein Torschütze, aber ich versuche einfach, ein Tor zu erzielen Ziele für das Team Ich möchte immer zum Sieg beitragen.

„Wenn du sagst [I’m Arsenal’s leading scorer] Ich kann es kaum glauben. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich wusste, dass ich die Fähigkeit hatte, Tore zu schießen, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich zu diesem Zeitpunkt in der Saison 10 Tore erzielen könnte. Es ist sehr unerwartet.

Frida Maanum feiert nach dem Ausgleich für Arsenal gegen Man United





„Wir müssen alle aufsteigen [in the absence of Mead and Miedema]. Nicht nur ich. Sie bekommen diesen Druck, in der Rolle, in der ich spiele, zu punkten. Sie [Mead and Miedema] hat in der vergangenen Saison viele Tore geschossen, aber die Verantwortung ist jetzt zwischen allen aufgeteilt. Wir alle müssen uns steigern und ihre Tore schießen.

„Du musst Verbindungen zu deinen Mitmenschen finden und ich mag die Verantwortung eigentlich.“

Angriffsstatistik von Arsenal WSL-Rang Schüsse 20 1 Am Ziel 7.6 1 Berührungen in der Opp-Box 34.6 1 Ziele 2.6 3 xG 5,98 4

Leute wie Mead und Miedema zu replizieren ist nicht einfach. Aber das ist nicht Maanums Absicht. Es geht ihr nicht ums Ersetzen, sondern ums Verbessern. Arsenal führt die WSL bei Schüssen und Berührungen im gegnerischen Strafraum pro Spiel an – fällt aber bei der Schussverwertung leicht zurück.

„Es braucht Zeit“, sagt Maanum.

„Man braucht Zeit, um Beziehungen aufzubauen – in der 10er-Rolle muss man Verbindungen aufbauen. Besonders mit den Flügelstürmern und den Neunern, sogar den Sechsern. Es ist eine entscheidende Rolle – das gefällt mir auch.

Mollie und Rosie Kmita beurteilen, inwieweit Chelseas Stärke in der Tiefe ihnen einen Vorteil im WSL-Titelrennen verschaffen könnte.



„Wenn wir das Spiel kontrollieren, spielt es keine Rolle, es sei denn, wir schießen das Tor. Wir müssen wissen, dass es bis zum Ende schwer wird. Aber wenn die Mannschaft gut spielt, ist es für mich einfacher, Leistung zu bringen. Ich will.“ in Spielen erfolgreich sein, indem du Tore schießt.“

Während der Pattsituation am Sonntag in West Ham registrierte Arsenal neun Schüsse auf das Tor, konnte aber keinen Stock machen. Diese Aufgabe fällt nun unter anderem Maanum zu, um eine solche Dominanz in wertvolle Punkte umzuwandeln, insbesondere nach vier Jahren ohne Trophäen – der Wunsch nach Silberwaren hat die Notwendigkeit nach vielem anderen überholt.

Highlights des Women’s Super League-Spiels zwischen West Ham und Arsenal.



„Ich persönlich hätte gerne sechs Punkte Vorsprung [of Chelsea and Manchester United] aber für die Fans und alle Mitläufer ist es wahrscheinlich lustig, dass es eng ist“, sagte der umgebaute Stürmer zum WSL-Titelrennen. „Das Positive an der englischen Liga ist, dass es so eng ist – man muss in jedem Spiel dabei sein. Man muss bei 100 Prozent sein, das macht es unterhaltsam. Wir alle wollen, dass es bis zum letzten Spiel ein enges Rennen wird.“

Maanum hat die Unterstützung ihres Managers, um die Waren bereitzustellen. „Wir haben genug Tore“, bekräftigte Eidevall diese Woche, obwohl er vor dem Ende des Transferfensters im Januar für Aufsehen sorgte, indem er Stürmerin Alessia Russo von Manchester United verfolgte. „Wir müssen immer glauben. In dem Moment, in dem du aufhörst zu glauben, kannst du nicht gewinnen“, fügte er hinzu.

Arsenal wird am Samstag zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen seine Feuerkraft gegen Manchester City testen. live auf Sky Sports, unter der Woche auch im Conti Cup triumphiert zu haben – eine aufschlussreiche Generalprobe.

Blackstenius kam von der Bank und erzielte einen Siegtreffer in der Verlängerung, als Arsenal Titelverteidiger City nach torlosen 90 Minuten am Mittwoch aus dem Wettbewerb warf. „In Spielen erfolgreich zu sein und Tore zu schießen, ist ein großer Selbstvertrauensschub“, erklärte Maanum vor dieser Begegnung.

Jonas Eidevall, Cheftrainer der Arsenal-Frauen, sagt, dass das WSL-Cup-Halbfinale gegen Manchester City wahrscheinlich keine Rolle spielen wird, wenn die beiden Teams nur drei Tage später in der Liga aufeinandertreffen.



Vorteil Arsenal? Vielleicht psychisch. Sie haben die taktische Auseinandersetzung am Mittwoch sicherlich gemeistert, aber am vergangenen Wochenende ihre WSL-Punktehebelung gegenüber den Mancunians verloren – beide Mannschaften sind jetzt auf 26 fixiert, vier von Tabellenführer Chelsea entfernt.

Das Mittagsmeeting am Samstag hat das Potenzial, saisonbestimmend zu werden – für beide. Der Druck ist da. „Es wird ein lustiges Spiel, das zu sehen, das ist sicher.“ Maanum abgeschlossen.

Weniger entspannend zum Spielen, würde man vermuten.

Sehen Sie Man City gegen Arsenal am Samstag ab Mittag live auf Sky Sports Football, Anstoß ist um 12:30 Uhr.