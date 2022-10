Freundin des verstorbenen Fußballstars Spencer Webb teilt Sex mit ihrem Baby

Spencer Webb’s Vermächtnis wird durch seine Familie, einschließlich seiner Freundin, weitergeführt Kelly Kay und ihren kleinen Jungen.

Am 30. September gab Kelly, die mit dem Kind des verstorbenen Footballspielers schwanger ist, bekannt, dass sie einen Sohn erwartet. „Ich weiß, dass Sie ihn ausgewählt haben, um mich zu beschützen“, schrieb Kelly auf Instagram neben einem Video von ihr auf einem Fußballfeld. „Er wird eine Legende sein, genau wie sein Daddy.“

In der Ankündigung trug Kelly ein Trikot mit Spencers Nummer 18 darauf, als sie zum Himmel zeigte. Ihre Freunde schütteten ihr dann etwas aus, das wie eine blaue Gatorade aussah, und bestätigten, dass sie einen Jungen erwartet.

„Ich liebe euch beide für immer“, fuhr Kelly fort. „#babyspidey.“

Spencer, ein 22-jähriger Tight End für die Oregon Ducks, starb am 13. Juli nach einem versehentlichen Sturz. Zu der Zeit sagte das Sheriff-Büro von Lane County, die Polizei habe auf Steinschläge in der Nähe des Triangle Lake in Oregon reagiert, nachdem sie einen Bericht über eine verletzte Person erhalten hatte, die später als Spencer identifiziert wurde. Der Athlet wurde etwa 100 Meter einen steilen Hügel hinunter gefunden. Nach Angaben der Behörden „erholte sich Spencer in der Gegend“ und „stürzte und schlug sich den Kopf“.

Sowohl Passanten als auch einrückende Sanitäter konnten ihn nicht wiederbeleben.