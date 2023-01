Freunde trauern um einen Freiwilligen, der getötet wurde, als er Zivilisten in der Ukraine half

Kiew, Ukraine – Freunde und Freiwillige versammelten sich am Sonntag in der Sophienkathedrale von Kiew, um sich von Andrew Bagshaw zu verabschieden, einem neuseeländischen Wissenschaftler, der in der Ukraine mit einem anderen Freiwilligen getötet wurde, als sie versuchten, Menschen aus einer Stadt an der Front zu evakuieren.

Bagshaw, 48, ein neuseeländisch-britischer Staatsbürger, und der britische Freiwillige Christopher Parry, 28, wurden diesen Monat vermisst, als sie in die Stadt Soledar in der östlichen Region Donezk fuhren, wo heftige Kämpfe stattfanden.

Freiwillige sprachen von ihren Erinnerungen an Bagshaw und lasen Ehrungen von seiner Familie vor.

Nikolletta Stoyanova, eine Freundin in der Ukraine, teilte Erinnerungen an seinen Mut.

„Auch wenn niemand nach Soledar wollte, können sie das tun. Denn wenn er verstanden hat, dass jemand Hilfe braucht, muss er diese Hilfe für diese Menschen leisten“, sagte Stoyanova auf Englisch.

Bagshaws Vater, Phil, sagte Reportern in Neuseeland, dass sein Sohn etwas tun wolle, um zu helfen.

„Er war ein sehr intelligenter Mann und ein sehr unabhängiger Denker“, sagte er. „Und er hat lange über die Situation in der Ukraine nachgedacht und er hielt sie für unmoralisch. Er hatte das Gefühl, das Einzige, was er konstruktiv tun könne, sei, dorthin zu gehen und den Menschen zu helfen.“

Die ukrainische Polizei sagte am 9. Januar, dass sie den Kontakt zu Bagshaw und Parry verloren habe, nachdem die beiden nach Soledar gefahren seien. Ihre Leichen wurden später geborgen. Ein ukrainischer Beamter berichtete am Mittwoch, dass die Verteidigungskräfte einen organisierten Rückzug aus der Salzminenstadt unternommen hätten.

In einer Erklärung vom 24. Januar sagte Parrys Familie, es habe ihn „in der dunkelsten Stunde des März in die Ukraine gezogen“. Sie sagten, er habe „den Bedürftigsten geholfen und über 400 Leben sowie viele ausgesetzte Tiere gerettet“.

Freunde sagten, die Leichen der Männer würden Verwandten in Großbritannien übergeben

Im Süden der Ukraine haben russische Streitkräfte am Sonntag die Stadt Cherson schwer beschossen, dabei drei Menschen getötet und sechs weitere verletzt, teilte die Regionalverwaltung mit. Es hieß, der Beschuss habe ein Krankenhaus, eine Schule, einen Busbahnhof, ein Postamt, eine Bank und Wohngebäude beschädigt.

Unter den gemeldeten Verletzten befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Frauen im Krankenhaus: eine Krankenschwester und eine Cafeteria-Mitarbeiterin. Die russischen Streitkräfte zogen sich im November von Cherson über den Dnjepr zurück, halten aber immer noch einen Großteil der gleichnamigen Provinz.

Am Sonntag beschuldigte das russische Außenministerium die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten der Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit dem Beschuss von zwei Krankenhäusern in von Russland besetzten Teilen der Ukraine.

Laut russischen Beamten starben am Samstag 14 Menschen, als ein Krankenhaus in der Siedlung Novoaidar im Osten der Provinz Lugansk getroffen wurde. Sie sagten, Granaten seien auch auf das Territorium eines Krankenhauses in Nova Kakhovka gefallen, einer von Russland besetzten Stadt in der Provinz Cherson, wo sich eine strategisch wichtige Brücke über den Unterlauf des Dnjepr befindet.

„Der vorsätzliche Beschuss aktiver ziviler medizinischer Einrichtungen und die gezielte Tötung von Zivilisten sind schwere Kriegsverbrechen des Kiewer Regimes und seiner westlichen Herren“, sagte das Außenministerium. „Die fehlende Reaktion der Vereinigten Staaten und anderer NATO-Staaten auf diese erneute monströse Verletzung des humanitären Völkerrechts durch Kiew bestätigt einmal mehr ihre direkte Beteiligung an dem Konflikt und ihre Beteiligung an den begangenen Verbrechen.“

Nach Angaben des ukrainischen Gesundheitsministeriums haben russische Streitkräfte seit Kriegsbeginn Hunderte von Krankenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen in der Ukraine beschossen und mehr als 100 davon in Schutt und Asche gelegt.

Das russische Staatsfernsehen strahlte Aufnahmen des beschädigten Krankenhauses in Novoaidar aus. Es hieß, Raketen hätten die pädiatrische Abteilung des zweistöckigen Gebäudes getroffen.

„Hier gibt es keine Militärfabriken. Es gibt keine Militärfahrzeuge, keine Panzer. Auf wen hast du geschossen?“ Olga Ryasnaya sagte in einem Interview im russischen Fernsehen, das sie als Kinderkrankenschwester identifizierte.

Die Provinz Luhansk, in der sich Novoaidar befindet, steht fast vollständig unter der Kontrolle russischer Streitkräfte oder von Russland unterstützter Separatisten. Russische und separatistische Beamte behaupteten, das Krankenhaus sei absichtlich angegriffen worden. Die Bewegungen von Journalisten sind in Gebieten der Ukraine unter russischer Kontrolle eingeschränkt.

Das Institute for the Study of War, eine in Washington ansässige Denkfabrik, sagte, die ukrainischen Streitkräfte würden wahrscheinlich die Angriffe auf russische Stellungen tief in der Provinz Luhansk, näher an der russischen Grenze, verstärken, um „die russische Logistik und die Bodenkommunikation zu stören. ” Es hieß, die Streiks könnten Teil der Vorbereitungen für eine künftige Gegenoffensive sein.

Bei anderen Entwicklungen:

– Eine russische Rakete traf am späten Sonntag ein Wohnhaus in Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine, tötete mindestens eine Person und verletzte drei weitere, sagten Beamte.

– Das britische Verteidigungsministerium teilte am Sonntag mit, dass ukrainische Panzerbesatzungen in Großbritannien eingetroffen sind, um mit dem Training auf dem Kampfpanzer Challenger 2 zu beginnen. Die britische Regierung hat angekündigt, 14 der Panzer in die Ukraine zu schicken, der auch fortschrittliche Kampfpanzer von den USA, Deutschland und anderen europäischen Verbündeten versprochen wurden.

Die Associated Press