Freudiges Wiedersehen für die ukrainische Familie, endlich wieder zusammen in ihrem neuen Labrador-Zuhause

Eine jubelnde Menschenmenge versammelte sich am Mittwoch am Flughafen von Goose Bay, um Zeuge der tränenreichen Wiedervereinigung einer ukrainischen Familie zu werden, die getrennt wurde, als sie nach der russischen Invasion ihr Heimatland nach Kanada verließ.

Vasyl Panasyk und sein Sohn Yurii kamen im Oktober an, um in Kanada neu anzufangen. Die beiden fanden Arbeit auf dem Bau und fanden eine Unterkunft, damit sie Panasyks Frau und zwei Töchter nachholen konnten.

Nachdem Panasyk und sein Sohn ein Zuhause gefunden hatten, konnten Panasyks Frau Iryna und die Töchter Liudmyla (10) und Anastasiia (13) mit der vierten Charter reisen, die Ukrainer nach Neufundland und Labrador brachte.

„Sehr erfreut, hier zu sein, sehr erfreut, sehr aufgeregt“, sagte Liudmyla durch einen bemerkenswerten Übersetzer: Lake Melvilles liberaler MHA Perry Trimper, der 14 Jahre in Russland und der Ukraine gearbeitet hat.

Liudmyla sagte, dass sie, ihre Mutter und ihre Schwester die Reise in Westpolen begonnen hätten, bevor sie in einem 10-stündigen Flug mit einem Tankstopp in Island nach Neufundland flogen. Nach ihrer Ankunft übernachteten die drei in Trimpers Residenz in St. John’s, bevor sie nach Labrador flogen.

„Ihre Mutter schlief ein, die Erwachsenen schliefen ein. Die Kinder waren gerade, sie wollten ins Flugzeug steigen. Es gibt also viel Energie“, sagte Trimper.

Liudmyla sagte, sie hoffe, in Labrador Abenteuer zu erleben, Englisch zu lernen und viele Freunde zu finden.

Die Familie wurde von der Happy Valley-Goose Bay Ministerial Association, die sich aus den Leitern der fünf verschiedenen Kirchen in der Gemeinde zusammensetzt, nach Labrador gesponsert.

Sie wurden von der Vereinigung, Gemeindemitgliedern, Unternehmen und den Happy Valley-Goose Bay Girl Guides mit Blumen, Geschenkkarten, einer Steppdecke in den Farben der Labrador-Flagge und Pralinen begrüßt. Die Mädchenführerinnen haben Plakate gemalt, um ihre Unterstützung für die jungen Mädchen zu zeigen.

„Es ist wirklich wunderbar. Es ist ein wunderbares Willkommen, so viele potenzielle Freunde zu sehen“, sagte Liudmyla.

Trimper reiste mit der Gruppe von St. John’s nach Labrador, um als Übersetzer zu fungieren.

„Ich mache mir wirklich keine Sorgen darüber, wie sie hier abschneiden werden“, sagte Trimper. „Sie werden sehr erfolgreich sein.

„Wir können uns nur vorstellen, wie es sein muss, Ihre Familie und Ihre Gemeinschaft auseinandergerissen zu haben und dann das Ziel von so viel Hass zu sein und dann mit diesem unglaublich herzlichen Empfang hierher zu kommen.“

Er sagte, die Familie Panasyk und ein anderer, der mit derselben Charter ankam, werden beide Fallmanager haben, um sicherzustellen, dass sie das bekommen, was sie brauchen, um ihr Leben in Kanada zu beginnen.

Anastasiia und Liudmyla werden bald die Schule am Mealy Mountain Collegiate bzw. der Queen of Peace School besuchen. Die beiden lernen Englisch, aber Liudmyla sagte, es sei schwieriger als Polnisch zu lernen.

„Polnisch und Ukrainisch sind sehr nah beieinander“, sagte Liudmyla. „Englisch wird eine andere Sache sein.“

