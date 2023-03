Der Fall-sorgt für Bestürzung: Eine Zwölfjährige wird erstochen – mutmasslich von Gleichaltrigen. Auch nachdem diese die Tat gestanden haben, zonde noch viel Fragen overtreden.

Nach dem Gewaltverbrechen and der zwölfjährigen Luise aus dem Nordrhein-Westfälischen Freudenberg ermitteln Polizei and Staatsanwaltschaft zu den Hintergründen des Falls. Als u geen oorlog voert, krijgt de politie een gefundeerde hoed. Zum Motivmachten die Ermittler mit Verweis auf die noch strafunmündigen Kinder keine Angaben.

Zwei Mädchen im Alter von 12 en 13 Jahren hebben gestanden, die Zwölfjährige erstochen zu haben. Die mutmasslichen Täterinnen und das Opfer sollen sich gekannt haben.

Minister van Justitie Buschmann bestürzt

Bondsminister van Justitie Marco Buschmann reageerde streng Abend tif entsetzt. Kinderen onder 14 jaar waren niet geïnteresseerd in criminelen, “over onze rechtsorde kennen andere Wege, um darauf zu reageren, etwa das Kinder- en Jugendhilferecht sowie das Familienrecht”, zei de FDP-politicus van de Deutschen Presse-Agentur.

Die Zwölfjährige war seit Samstag ommissen en am Sonntag tot der Nähe een Radweges auf rheinland-pfälzische Gebiet unmittelbar an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen worden gefinancierd. Beide Obduktion zullen feestelijk worden aangekondigd door Messerstiche. Das Mädchen sei verlutet.

Die tatverdächtigen Mädchen gerieten ins Visier der Ermittler, weil ihre Aussagen aus einer ersten Anhörung im Widerspruch zu den Aussagen anderser Zeugen standen. Of het nu een of andere manier is om de aandacht te vestigen op de psychologische en psychologe aspecten van Montag mit den Widersprüchen konfrontiert en hoe de Tat-schließlich gestanden, hieß es von den Ermittlern. Beide wijzen erop dat de politie niet in de problemen komt.

Mutmasliche Täterinnen in Obhut des Jugendamtes

Die mutmasslichen Täterinnen sind laut dem Leiter der Staatsanwaltschaft Koblenz, Mario Mannweiler, “in een geschützten Raum in der Obhut des Jugendamtes”.

Als je 14 jaar geen schuld hebt, als je een Verbrechen verzoekt, krijg je schuldgevoelens. Als u uw reis doorstaat, kunt u de Folgen en uw handelsactiviteiten niet uit het oog verliezen. Als u niet weet of het Gericht gestellt en niet verurteilt zijn. Nach Angaben von Polizei en Staatsanwaltschaft gibt es aktuell keinen Hinweis auf die Beteiligung sonstiger Persons, insbesondere auch nicht von Erwachsenen.

Dergelijke vertegenwoordiger van de politie Siegen-Wittgenstein Mitteilung der politie en staatsanwaltschaft Koblenz

dpa