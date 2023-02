Op de French Open van dit jaar in Parijs zouden “ongelooflijke vechters” Novak Djokovic en Rafael Nadal in botsing kunnen komen om Grand Slam-suprematie met Monica Puig in de hoop een “mooie” strijd tussen twee tennisgrootheden te zien.

Djokovic’s 10e Australian Open-titel bracht hem op gelijke hoogte met Nadal aan de top van het mannenklassement aller tijden met 22 Grand Slam-titels en alle wegen gaan nu naar Parijs in de lente.

De Serviër voegde nog een inkeping toe aan de plus-kolom voor degenen die beweren dat hij de grootste aller tijden is in het GOAT-debat.

Op 35-jarige leeftijd vertoont hij geen tekenen van vertraging, terwijl de 36-jarige Nadal op weg is naar herstel na een iliopsoasblessure die heeft bijgedragen aan zijn vroege vertrek in Melbourne.

The sky is the limit voor Djokovic. Het zou me niet verbazen als hij nog eens 10 Grand Slams zou winnen.

De Spanjaard blijft touch-and-go voor de ‘Sunshine Double’ in maart en blijft gevaarlijk dicht bij het beëindigen van een verbazingwekkende reeks van 18 jaar door uit de top 10 van de wereld te vallen met te verdedigen punten in Indian Wells.

Voormalig Olympisch kampioene Monica Puig hoopt dat 14-voudig Frans Open-kampioen Nadal op tijd terugkeert voor het gravelseizoen en Roland Garros, waar hij op ramkoers kan komen te staan ​​met Djokovic.

“Ik hoop het, want dat is altijd een rivaliteit die je graag ziet”, zei Puig Sky Sports. “Djokovic heeft de French Open gewonnen, Rafa is de ‘King of Clay’ en dat is gewoon een mooie strijd die je graag op het veld ziet. Het lijdt geen twijfel dat dat de hele afstand zal gaan.

“Ze kennen elkaar allebei buitengewoon goed, en ze zijn allebei ongelooflijke vechters. Dus dat is iets waar we allemaal naar uit willen kijken en gewoon willen genieten van geweldig tennis met twee spelers die de sport de afgelopen jaren absoluut hebben gedomineerd. .”

Afbeelding:

Nadal zal later dit jaar zijn Franse Open-titel verdedigen op Roland Garros





Puig, die een gouden medaille won op de Olympische Spelen van Rio in 2016, zegt dat ze zich niet kan voorstellen hoeveel Grand Slams Djokovic zou kunnen winnen als hij fit en gezond blijft.

“Hij blijft dit niveau en deze hoeveelheid dominantie tonen en hij heeft niet echt met veel blessures geworsteld”, zei Puig, die vorig jaar haar afscheid van de sport aankondigde nadat ze worstelde met blessures.

“Hij ziet er fit uit en hij speelt heel goed. Hij is een van die spelers die heel, heel moeilijk te verslaan is, omdat je weet dat hij van het eerste tot het laatste punt in de wedstrijd zal zitten.

“Je moet hem op een heel slechte dag krijgen als je een kans wilt hebben om hem te verslaan. Dus de sky is the limit voor Djokovic. Het zou me niet verbazen als hij nog eens 10 Grand Slams zou winnen. Maar we zullen hebben om de diepte van het mannentennis te zien en hoe de jongere generatie ermee omgaat.

“Kunnen ze de taak aan om een ​​van de grootste spelers aller tijden te onttronen?”

Perfecte 10 voor Djokovic Djokovic heeft 10 van de 20 Grand Slam-evenementen gewonnen (50 procent) waaraan hij heeft deelgenomen sinds hij 30 werd in 2017 – vier Australian Opens, vier Wimbledon-titels, een French Open en een US Open De Serviër lijkt beter te worden naarmate hij ouder wordt, hij won 12 van de 40 grote trofeeën (30 procent) toen hij in de twintig was Zijn laatste overwinning op de Australian Open was bijzonder onheilspellend en kwam neer op het verlies van slechts één set in het hele toernooi, ondanks dat hij last had van een hamstring.

Wat gebeurt er nu?

Afbeelding:

Djokovic (links) en Rafael Nadal zouden een regelrechte strijd kunnen aangaan om de suprematie op Roland Garros





In het beste geval zou Nadal in maart kunnen terugkeren voor de volgende grote toernooien in Indian Wells en Miami, maar hij kan ervoor kiezen om van de wedstrijdvelden te blijven tot zijn favoriete gravel.

Met het paar op 22 Grand Slams per stuk, biedt het uitzicht op een regelrechte strijd om regelrechte suprematie op de French Open, die op 28 mei begint.