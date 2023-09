Eemshaven

Der bei einem Brand schwer beschädigte Autofrachter „Fremantle Highway“ wird voraussichtlich am frühen Samstagmorgen die Einfahrt in den Rotterdamer Hafen erreichen und anschließend zu einem Reparaturdock geschleppt werden. Der Transport des havarierten Riesenfrachters mit Hilfe von drei Schleppern vom provisorischen Liegeplatz im Eemshaven verlief bislang nach Plan, sagte ein Sprecher des maritimen Dienstleistungsunternehmens Koole Constructors der Deutschen Presse-Agentur.

Das Schiff wird im Dunkeln ankommen. Erst bei Tageslicht – gegen 7.45 Uhr – übernimmt ein Lotse die Navigation durch die Hafenkanäle zu einem Dock des Schiffbauers Damen Shiprepair. Nach Möglichkeit werde der Frachter wieder fahrbereit gemacht, wie Koole Constructors mitteilte. Dies kann mehrere Monate dauern. Was danach mit dem Schiff passieren könnte, ist noch unklar.

Der komplexe Abschleppvorgang begann am Donnerstagnachmittag in Eemshaven genau wie geplant um 15 Uhr. „Alles verlief reibungslos, die Zusammenarbeit zwischen dem Hafen und uns sowie den anderen Beteiligten war gut“, sagte der Sprecher. In Rotterdam wird zunächst der „Fremantle Highway“ einer gründlichen Inspektion unterzogen. Experten erhoffen sich dadurch auch Hinweise auf die noch ungeklärte Ursache des im Juli auf dem Frachter ausgebrochenen Feuers. Nach ersten Informationen der Küstenwache bestand der Verdacht, dass ein Elektroauto den Brand ausgelöst haben könnte.

Der Frachter einer japanischen Reederei mit rund 3.800 Autos an Bord wurde Anfang August nach Eemshaven nahe der niedersächsischen Grenze geschleppt. Der Brand hatte zuvor bereits tagelang gewütet und schwere Schäden an der Ladung und dem Schiff verursacht. Bei der Evakuierung des Schiffes starb eine Person, die anderen 22 Besatzungsmitglieder wurden verletzt.