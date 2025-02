Status: 14.02.2025 06:09 Uhr Die Klimabewegung „freitags für die Zukunft“ hat für heute wieder einen „Klimastreik“ in Hamburg gefordert. Tausende Teilnehmer werden auf dem Rathausmarkt erwartet.

Eine Woche vor den Bundestag -Wahlen sind Demonstrationen zum Schutz des Klimas an mehr als 150 Standorten in Deutschland geplant – auch in Hamburg. „Freitags für die Zukunft“ (FFF) hält heute den sogenannten Klima -Streik in das Motto „Recht auf Zukunft“. Die Organisation kritisiert, dass in der Wahlkampagne zu wenig über die Klimapolitik gesprochen wird. Aber die Klimakrise kann nicht einfach ignoriert werden.

Die FFF-Sprecherin Carla Reemtsma sagte: „Egal, wie die nächste Bundesregierung komponiert ist-es muss in der Klimakrise herrschen. Wir können uns einfach keine Klimaschutzregierung leisten.“ Der Klimastreik wird von Organisationen wie Campact, Greenpeace und deutscher Umweltbetreuung unterstützt. Die evangelische Kirche forderte auch die Teilnahme an den Demonstrationen.

Demo beginnt und endet auf dem Rathausmarkt

Der „Klimastreik“ in Hamburg beruht nach den Informationen um 13 Uhr im Rathhausmarkt, wonach ein Demonstrationszug durch das Stadtzentrum in Bewegung sein sollte. Via Mönckebergstraße, Steintorwall, Glockengiesatzerwall, Lombardbrücke, Esplanade, StepHasplatz, Dammtorstraße, Gänemknad

Die Polizei erwartet Tausende von Teilnehmern. Aufgrund des Aufbaus einer Bühne und mehrerer Pavillons könnte es im Stadtzentrum von 6 bis 21 Uhr Beeinträchtigungen geben

„>

Laut FFF -Informationen kamen Ende September letzten Jahres rund 9.000 Menschen beim letzten „Klimaein“, und die Polizei sprach von rund 3.500 Teilnehmern.

Weitere Informationen

Die Klimabewegung erfordert den Ausgang aus Kohle, Öl und Gas. Weniger Teilnehmer als erwartet kamen in die Demo in der Innenstadt von Hamburg. (21.09.2024) Mehr