Knapp vier Monate nach dem Rücktritt der politischen Führung von Freisbach aus Protest gegen die Finanzpolitik der Landesregierung hat der neu gewählte Bürgermeister der pfälzischen Gemeinde mehr Entgegenkommen von Land und Kommunen gefordert.

Aktuell :

Schlagzeilen

Rücktritt des Gemeinderats :

Ein Dorf im Stillstand

Tanger-Hütte :

Kindertagesstätte „Anne Frank“ in Sachsen-Anhalt wird nicht umbenannt

Linkspartei :

Laut Wissler ist die Regierung in Bezug auf soziale Gerechtigkeit „leer“.

Weitere Schlagzeilen



„Man muss erkennen, dass Freisbach unverschuldet in eine finanziell schwierige Situation geraten ist“, sagte Jochen Ricklefs am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Gemeinde geriet in ein Defizit, allein schon durch die Erfüllung der vom Staat geforderten Pflichtausgaben. „Unsere kommunalen Vorgesetzten hatten in der Vergangenheit keinen Handlungsspielraum und waren in den Gesprächen vor unserem Rücktritt im August wenig konstruktiv.“ Jetzt muss eine Lösung gefunden werden, die es der Community ermöglicht, Geschäfte zu machen.

Der Gemeinderat und der damalige Bürgermeister Peter Gauweiler (unabhängig) gaben am 8. August ihren Rücktritt bekannt. Sie hatten kritisiert, dass die Gemeinde mit rund 1.200 Einwohnern aufgrund des neuen Landesfinanzausgleichsgesetzes und einer Neuausrichtung der Kommunalaufsicht keine Haushaltsgenehmigung erhielt.

Bei der Neuwahl am Sonntag setzten sich die parteilosen Ricklefs gegen Andreas Ackermann (SPD, aber unabhängige Kandidatur) durch. Auch zahlreiche ehemalige Ratsmitglieder wurden wiedergewählt. Sie wollen die Annahme des Mandats davon abhängig machen, ob sich die Landesregierung in der Finanzfrage bewegt.

Der frühere Bürgermeister Gauweiler sagte, er habe den wiedergewählten Ratsmitgliedern empfohlen, die Wahl zunächst anzunehmen. „Jochen Ricklefs sollte nun offizielle Gespräche mit dem Land, vertreten durch die kommunale Aufsichtsbehörde, führen und dann in einer Sitzung darüber berichten.“ Dann können die Gewählten noch über ihr Mandat entscheiden.“ Wenn sich finanziell nichts ändert, wird sich der Rat vermutlich schnell wieder auflösen.

„Die Tatsache ist das eine“, betonte Gauweiler. „Wenn die Kommunalverwaltung verlangt, dass wir die Steuersätze auf das Maximum anheben, bin ich mir ziemlich sicher, dass der Gemeinderat nicht lange bestehen wird. Wenn wir die Steuersätze erhöhen, um etwas für das Dorf zu tun – okay. Aber es einfach zu erhöhen, um die Defizite zu decken, die das Land verursacht – das funktioniert nicht.“

© dpa-infocom, dpa:231127-99-90077/2