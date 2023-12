Freilaufende Pferde seien wild und invasiv, sagt BC – aber der Biologe First Nation argumentiere, dass sie Schutz brauchen

Wayne McCrory ist von freilaufenden Pferden fasziniert, seit er 2001 begann, sie zu studieren.

Der Biologe aus British Columbia erfuhr schnell, dass die Tiere ein wichtiger Teil des Ökosystems waren und eine kulturelle Bedeutung für die einheimischen First Nations hatten – auch wenn sie von vielen als „zerstörerische Eindringlinge“ behandelt werden, sagte er gegenüber CBC Radio West.

McCrorys mehr als 20-jährige Forschung zu Pferden auf dem Chilcotin-Plateau – einer abgelegenen Region im Westen von Zentral-British Columbia – gipfelte nun in einem Buch, von dem er hofft, dass es die Einstellung der Menschen gegenüber den Tieren verändern wird.

Die Wildpferde des Chilcotin: Ihre Geschichte und Zukunft dokumentiert Fälle staatlich genehmigter Tötungen wie das Wild Horse Act von 1896, das das Abschießen von Pferden ohne Markenzeichen erlaubte, und die Kopfgeldangebote der Provinz, um das Abschießen von Wildpferden im Chilcotin zu fördern.

Die letzte von der Regierung aufgezeichnete Tötung fand 1988 statt.

Anfang des Jahres wurden Berichten zufolge in einem abgelegenen Gebiet westlich von Kamloops, BC, 17 Wildpferde erschossen. Die Ermittlungen zu den Schießereien dauern noch an.

Schätzungsweise 2.800 Pferde laufen derzeit frei auf dem Chilcotin-Plateau herum.

Den Forschern zufolge sind die Pferde umstritten, weil sie im Freiland mit Rindern konkurrieren, während die Regierung sagt, dass sie Grasland überweiden und einheimische Arten verdrängen.

In einer per E-Mail an die CBC gesendeten Erklärung erklärte das Ministerium für Wasser-, Land- und Ressourcenmanagement, dass es frei lebende Pferde nicht als „wild“, sondern als „wild“ betrachte, was bedeutet, dass sie von jeglichem Schutz nach dem Wildlife Act ausgeschlossen seien.

„Wildpferde schädigen wichtige Lebensräume der Wildtiere wie Feuchtgebiete und Grasland und konkurrieren mit Wildtierarten, die für die First Nations wichtig sind, wie etwa Elchen, um Futter“, hieß es.

Radio West8:03Ein neues Buch des Wildbiologen Wayne McCrory beleuchtet die Wildpferdpopulation, die im Chilcotin von British Columbia Hunderte von Jahren überlebt hat Empfohlenes VideoEin neues Buch des Wildbiologen Wayne McCrory beleuchtet die Wildpferdpopulation, die im Chilcotin von British Columbia Hunderte von Jahren überlebt hat

Kulturelle Bedeutung

Aber McCrory sagt, die Chilcotin-Pferde seien nicht so zerstörerisch, wie die Regierung behauptet.

„Sie tragen zu vielen Ökosystemleistungen bei“, sagte er in einer E-Mail an CBC.

„Sie sind Teil eines intakten Raubtier-Beute-Ökosystems und die Hauptnahrung einheimischer Raubtiere wie Wölfe und Berglöwen.“

Untersuchungen haben außerdem gezeigt, dass der feuchtigkeitsreiche Mist freilaufender Pferde die Kohlenstoffbindung erhöht, was laut McCrory zur Speicherung von atmosphärischem Kohlendioxid beiträgt und dadurch die Treibhausgasemissionen reduziert.

Wayne McCrory ist der Meinung, dass freilaufende Pferde durch die Landesgesetze geschützt werden sollten. (Eingereicht von Harbor Publishing)

Die Pferde haben auch eine lange Geschichte der Interaktion mit den Xeni Gwet’in, einer von sechs Gemeinschaften, die die Tŝilhqot’in-Nation bilden.

Die Xeni Gwet’in, die die Pferde rufen Qiyus, sagen, dass sie sie jahrhundertelang zum Reisen und zum Transport von Vorräten auf Jagd- und Ernteausflügen genutzt haben.

Der frühere Xeni Gwet’in-Chef Jimmy Lulua sagt, Pferde seien ein wichtiger Teil der Kultur und des Lebensunterhalts des Landes.

„Wir haben seit langer, langer Zeit eine enge Beziehung zu ihnen“, sagte er. „Sie helfen uns, unsere Jagdkultur fortzuführen und an die nächste Generation weiterzugeben.“

Um die Pferde vor Keulungen zu schützen, gründeten die Xeni Gwet’in im Jahr 2002 das Wildpferdeschutzgebiet „Elegesi Qiyus“ (Eagle Lake Henry) im Bretagne-Dreieck, einem Gebiet zwischen den Flüssen Chilko und Taseko. Mit einer Fläche von über 7.700 Quadratkilometern gilt es als Nordamerikas größtes Reservat für freilaufende Pferde.

Von den 2.800 freilaufenden Pferden von Chilcotin gelten etwa 150–250 im Bretagne-Dreieck als genetisch unterschiedlich, während der Rest iberischer Abstammung hat.

Ruft nach staatlichem Schutz

McCrorys frühere Studien haben gezeigt, dass die kleinen Herden auf dem Plateau starke Bindungen zum kanadischen Pferd aufweisen, einer einzigartigen Rasse, was darauf hindeutet, dass die Pferde dort weder invasiv noch wild leben.

Er sagt, dass alle Pferde in der Region vom BC und den Bundesregierungen geschützt werden sollten.

„Sie sind alle eine genetisch vielfältige Gruppe von Wildpferden und tragen alle zur Gesundheit des Graslandes bei“, sagte er.

Lulua sagt, die Regierung von British Columbia sollte die freilaufenden Pferde als „wild“ einstufen.

„Sie leben in der Wildnis mit der Bären- und Elchpopulation und werden von Wölfen gejagt“, sagte er.

In seiner Erklärung sagte das Ministerium, es spiele derzeit keine Rolle bei der aktiven Bewirtschaftung von Pferden, unterstütze jedoch Partner der First Nation bei Bewirtschaftungsbemühungen, einschließlich der Unterstützung von „Sterilisationsprogrammen und der Erforschung der Wechselwirkungen zwischen Wild- und Wildpferden und Wildtieren“.