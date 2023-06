Der Streit um die Unterzeichnung des „Waldpakts“ durch Teile der Landesregierung eskaliert zu einem regelrechten Koalitionsabsturz. Auf Nachfrage der AZ griff der Vorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, die Christsozialen heftig an. „Die Landtagswahl steht vor der Tür und die CSU will offensichtlich die Freien Wähler in Sachen Land- und Forstwirte aus dem Feld drängen.“

Die Landwirte würden „sehen, dass wir uns sehr um ihre Anliegen kümmern, zum Beispiel haben wir im Gegensatz zur CSU in Brüssel nicht dafür gestimmt, dass Brennholz keine erneuerbare Energie ist“, sagt der stellvertretende Ministerpräsident.

Freie Wähler: Schwere Vorwürfe gegen Koalitionspartner CSU

Aiwanger erhebt schwere Vorwürfe: „Erst gestern sagte mir ein Mann vom Bauernverband, dass er mich auf Intervention der CSU von einer bereits zugesagten Veranstaltung ausladen solle, sodass ich dort keine Rede halten könne.“ .“ Die CSU-Parteizentrale und der Bayerische Bauernverband ließen am Donnerstagnachmittag eine Anfrage zu diesem Vorwurf zunächst unbeantwortet.

Für den Energieminister ist jedoch klar: „Einen Waldpakt zu schließen, ohne uns in die Landesregierung einzubeziehen oder uns zumindest zu informieren, ist nicht souverän, da wir auch mit den Ministerien der Freien Wähler betroffen sind, da Holz, „Zum Beispiel ist ein wichtiger Baustoff und Energieträger, für den ich verantwortlich bin.“

Markus Söder will „neue Dynamik" in der Windkraft: Die Klimapläne der …



Markus Söder gegen Hubert Aiwanger: Der Spezi-Segen ist schief



Eklat im Bayerischen Landtag: Schulze schimpft auf Hubert Aiwanger wegen „intellektueller …"



Aiwanger wirft seinem Koalitionspartner „ein seltsames Verständnis von Zusammenarbeit“ vor. Der Freie Wähler behauptet: „Die Weiterentwicklung des aktuellen Verbissberichts, um Jäger und Waldbesitzer wieder näher zusammenzubringen, war auch unsere Forderung, die sogar im Koalitionsvertrag steht.“ Doch nun sei dies „laut Text im Waldpakt abgeflaut“. Auch FW-Fraktionschef Florian Streibl kritisierte, dass die Überarbeitung des Gutachtens bislang nicht umgesetzt worden sei.

Am vergangenen Sonntag unterzeichneten Ministerpräsident Markus Söder und Forstministerin Michaela Kaniber (beide CSU) gemeinsam mit den Forstverbänden den „Waldpakt für Bayern“. Ziel des Abkommens ist eine schnelle und wirksame Anpassung der Wälder an die Folgen des Klimawandels, um die Leistungen der Wälder zu sichern – von der Holznutzung über Klimaschutz und Artenvielfalt bis hin zur Erholung der Bevölkerung.

„Grober handwerklicher Patzer“: Ist die CSU nervös im Wahlkampf?

Die Waldbesitzer entschieden sich für eine aktive Waldbewirtschaftung statt für eine Stilllegung. Der forstpolitische Sprecher der FW-Bundestagsfraktion, Nikolaus Kraus, kritisiert den Inhalt des Pakts: Die Freien Wähler halten es für zu einseitig, allein Wildtiere für Waldschäden verantwortlich zu machen. Während der stellvertretende FW-Chef Michael Piazolo der AZ sagte, dass der Vorgang „im Koalitionsausschuss besprochen“ werde, zeigte sich Kraus „irritiert“.

Fabian Mehring, parlamentarischer Geschäftsführer der FW-Fraktion, nennt es einen „bemerkenswerten Vorgang, wenn CSU-Politiker im Namen der Landesregierung ernsthaft einen Pakt unterzeichnen, ohne jemals mit ihrem Koalitionspartner darüber gesprochen zu haben.“ Mehring spricht von einem „groben Handschnitzer“. Dies zeige die „Nervosität der CSU im Wahlkampf“. Für ihn ist klar: „Unser Bayern gehört nicht zur CSU.“

Streit zwischen Freien Wählern und CSU? „Wir sind und bleiben ein verlässlicher Partner“

Söders Staatskanzlei verweist auf Anfrage auf das Forstministerium. Ministerin Kaniber sagte der AZ, sie könne „die Aufregung der Freien Wähler in keiner Weise nachvollziehen“. Der CSU-Politiker betont: „Forstpolitik ist seit jeher Sache des Forstministeriums.“ Frühere Waldpakte wurden ebenfalls vom Premierminister und dem Forstminister gemeinsam mit den Verbänden der Waldbesitzer unterzeichnet.



Die Freien Wähler würden offenbar „auf ein Missverständnis stoßen“. Selbstverständlich werde „der Waldbericht entsprechend der Koalitionsvereinbarung weiterentwickelt“, sagte Kaniber. Aiwanger sei „über den damals abgeschlossenen Vorgang schriftlich informiert worden“. Die Schuld für Waldschäden werde im Waldpakt „nicht nur bei den Wildtieren gesucht“. Kaniber versichert: „Wir sind und bleiben ein verlässlicher Partner.“