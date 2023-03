Al decennia lang staan ​​bescheidenheid, continuïteit en ontwikkeling van de jeugd centraal bij SC Freiburg. De strategie werkt duidelijk.

Clubvoorzitter Eberhard Fugmann vertelde DW dat veel van de eer toekomt aan hun raadselachtige frontman.

“Ik zie een bepaalde ontwikkeling in de afgelopen 10 jaar met Christian Streich als onze hoofdtrainer. Zelfs met hem degradeerden we twee keer, maar we kwamen altijd terug. De laatste drie seizoenen behoorden altijd tot de top 10, dit zegt me ook dat we zijn geen underdog meer.”

De club uit het Zwarte Woud in het zuidwesten van Duitsland worstelt nu met een botsing tussen hun cultuur van nederigheid en een ongekend niveau van succes. Iedereen bij de club staat er nog steeds op dat overleven in de Bundesliga de prioriteit is, ondanks slechts één degradatie sinds 2009. Hoewel Freiburg vooruitgang boekt naar grotere en betere dingen, is de club nog niet helemaal klaar om zichzelf als een mededinger te beschouwen.

“We mogen nooit vergeten dat we begonnen als zogenaamde underdogs. Toen we in 1993 voor het eerst promoveerden naar de Bundesliga, verwachtte iedereen dat het een evenement van één seizoen zou zijn en dat is het dan ook”, voegde Fugmann eraan toe.

Christian Streich is sinds 2011 coach en sinds 1995 bij de club Afbeelding: Tom Weller/dpa/foto alliantie

“We zouden niet de club zijn die we zijn zonder onze geschiedenis, zonder die traditie, zonder die bescheidenheid. Maar vandaag is er een soort romantisch idee om een ​​underdog te zijn. We zijn niet meer de underdog, nee.”

Een gevoel van voorzichtigheid

De continuïteit bij de club wordt op het veld belichaamd door aanvoerder en één-clubman Christian Günter, die op 13-jarige leeftijd bij de academie kwam. Hij slaat een waarschuwende toon wanneer hij met DW spreekt over de risico’s van succes voor de waarden van de club.

“Teamgeest, solidariteit, je ego achterlaten, al dat soort dingen… Als we ze verliezen, dan verliezen we een stukje van onze identiteit en ik geloof dat we dat nooit kunnen verliezen. Mocht dat ooit gebeuren, dan zeg ik dat het beter is.” om een ​​stap terug te doen in plaats van dat te verliezen. Je kunt groeien, maar altijd binnen redelijke grenzen.”

Sportief directeur Klemens Hartenbach voelt ook dat de recente resultaten een gevaar inhouden: “Ik wil niet degene zijn die op de rem trapt. Maar hoewel het een positieve periode is, is het ook een gevaarlijke. De nectar is natuurlijk zoeter aan de top.” van de tafel en het is ongelooflijk leuk om internationaal te spelen (in Europese competitie). Maar dat mag voor ons nooit een onder druk staande verwachting worden.”

Continuïteit de sleutel

Tot nu toe zijn de veranderingen bij de club minimaal geweest. Hartenbach houdt toezicht op transfers, samen met hoofd sport Jochen Saier en coach Christian Streich, een trio dat de president ‘de magische driehoek’ noemt. Sterker nog, Hartenbach en Streich waren tijdens hun speeltijd zelfs kamergenoten.

“Deze magische driehoek is een ander voorbeeld van de continuïteit in onze club”, aldus Fugmann. “Christian Streich is hier al 25 jaar, Klemens Hartenbach en Christian Streich zijn al ongeveer evenveel jaren bevriend en Jochen Saier werkt al 20 jaar voor de club. Dat is uniek. En dat is waarom elke andere club in Duitsland kan niet zomaar het SC Freiburg-model kopiëren. Want het duurt jaren en jaren om dat niveau te bereiken.”

‘The Magic Traingle’: Klemens Hartenbach, Christian Streich en Jochen Saier Afbeelding: Gerd Gruendl/Beautiful Sports/IMAGO

Streich is momenteel de langstzittende coach van de Bundesliga, de tweede na Diego Simeone bij Atletico Madrid in termen van levensduur in de vijf beste competities van Europa. Het ethos van continuïteit heeft echter zijn wortels lang voor de huidige opzet.

Achim Stocker was 37 jaar clubvoorzitter, te beginnen in 1972, en hield toezicht op de coachingstermijn van Volker Finke, die bijna 16 jaar de leiding had. Beide zijn Duitse records.

Nog steeds een verkopende club

Hartenbach merkt dat er de laatste seizoenen anders naar de club wordt gekeken, vooral als het om onderhandelingen gaat: “Als ik nu de telefoon opneem, of het nu een collega of een zaakwaarnemer is, zeggen ze: ‘Je kunt me niet vertellen dat je gewoon 40 krijgt’. punten en het vermijden van degradatie meer.'”

Maar Freiburg is doorgegaan met het verkopen van enkele van hun beste talenten van eigen bodem, zoals Nico Schlotterbeck, aan Dortmund voor € 25 miljoen ($ 26,4 miljoen) in mei 2022, met Kevin Schade die hen eind 2022 hetzelfde bedrag zou verdienen van de Engelse Premier League-kant Brentford. het seizoen.

In oktober 2021 verhuisde Freiburg naar hun gloednieuwe Europa-Park Stadion met een capaciteit van 34.700, wat waarschijnlijk hun strategie in de komende seizoenen zal beïnvloeden.

“Op de lange termijn hadden we het niet kunnen overleven in de eerste divisie, in de Bundesliga met het vorige stadion”, bekent Fugmann. “Dit stadion biedt eindelijk financiële mogelijkheden die we nooit eerder hebben gehad.”

De volgende stap

Nu hun continuïteit en bescheidenheid hun vruchten hebben afgeworpen, zou de volgende stap van Freiburg kunnen worden gefinancierd door het nieuwe stadion en het reguliere Europese voetbal. Maar voor hun sportief directeur is er meer te winnen door vast te houden aan hun huidige principes.

Ook in Europa heeft Freiburg boven verwachting gepresteerd Afbeelding: Memmler/Eibner/IMAGO

“Als de coach elk half jaar wisselt omdat een club doelen stelt zoals kwalificatie voor Europa of de Champions League en zo wordt de selectie versterkt… dan hebben jonge jongens bij bepaalde clubs het moeilijk om de volgende stap te zetten”, zei Hartenbach.

“Onze insteek is dat als een jonge speler de kwaliteit heeft, we er onze missie van maken om die jongeren altijd geleidelijk te integreren. Dat motiveert de spelers in de academie hier echt.”

Een kleine club maakt het groot

De tijd dat Freiburg een moedige underdog was, lijkt voorbij. Is dat iets waar mensen bij de club nog steeds naar verlangen?

“Helemaal niet”, zei kapitein Günter.

“Ik heb hier een aantal jaren meegemaakt waarin je ongelooflijke druk had om punten te pakken tot de laatste speeldag, anders degradeerde je. Er is nu meer positieve druk. De fans zijn echter helemaal niet veranderd.”

De president van de club is het daarmee eens en beschouwt het afwerpen van de underdog-tag als een ereteken.

Eberhard Fugman (rechts), president van Freiburg, houdt een shirt omhoog om het bereiken van 50.000 leden te vieren Afbeelding: Jan Huebner/Blatterspiel/IMAGO

“Ik denk dat de mensen die voor de club werken trots kunnen zijn op wat ze in de loop der jaren hebben bereikt. Het is een prestatie om geen underdog meer te zijn. Dat maakt deel uit van onze geschiedenis en dat is erg belangrijk.”

Freiburg is een van de laatste vier Bundesliga-clubs die voor 100% in handen zijn van hun fans, en het lidmaatschap is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. Alleen al in de afgelopen zes maanden zijn er 10.000 nieuwe leden bijgekomen, wat het totaal op 50.000 brengt. Voorlopig is Freiburg nog steeds een hoopvolle top zes met de mentaliteit van een met degradatie bedreigde ploeg. Dus waar komt de Sport Vereniging behoren tot hun rivalen in de Bundesliga?

“We zijn geen grote club, maar in termen van de waarden waar we voor staan, zijn we een reus”, zei Fugmann. “Het ethos waar we voor staan, onze waarden, maken ons tot een grote club. Maar op een metaforische manier, niet in termen van onze enorme omvang.”

Bewerkt door: Matt Pearson