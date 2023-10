Auch Bayer Leverkusen will nach dem 9. Bundesliga-Spieltag von ganz oben salutieren. Dafür braucht die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso den späten Sonntagnachmittag (17.30 Uhr, DAZN) ein Sieg gegen den SC Freiburg. Nach dem 5:1-Sieg gegen Qarabag in der Europa League am Donnerstag hatte die Werkself nur drei Tage Zeit, sich zu regenerieren. „Wir tauschen uns jeden Tag aus, geben jeden Tag Vollgas. „Wer erfolgreich sein will, darf sich nicht ausruhen“, sagte Alonso.

Freiburg war am Donnerstag auch in der Europa League im Einsatz. Beim 3:1-Auswärtssieg gegen Backa Topola hatten sie allerdings deutlich mehr Mühe als Leverkusen. Erst dank eines Hattricks von Vincenzo Grifo stand es 0:1. Mit einem Erfolg in Leverkusen könnte der Rückstand auf die europäischen Ränge in der Liga verkürzt werden. „Das Spiel in Leverkusen wird extrem schwierig“, warnte Trainer Christian Streich. „Es ist Leid, Leid, Leid für uns dort.“

Live: Leverkusen empfängt Freiburg

Für beide Mannschaften gehen die anstrengenden englischen Wochen auch nach dem Duell am Sonntag weiter. Leverkusen trifft am Mittwoch im DFB-Pokal auf den SV Sandhausen, Freiburg spielt in Paderborn. In der Liga reist Leverkusen am Samstag nach Hoffenheim, Freiburg trifft auf Gladbach. Hinzu kommen die Europa-League-Rückspiele gegen Qarabag und Backa Topola.