Elon Musk bezeichnet sich selbst als Verfechter der freien Meinungsäußerung, doch einige Kritiker halten seine Ansätze bei Twitter für unverantwortlich. Der nun als X titulierte Kurznachrichtendienst wird künftig eine Funktion entfernen, die eigentlich hilft, unter anderem Antisemitismus einzuhegen.

Elon Musk stößt mit den neuerlichen Plänen zur Abschaffung der Blockierfunktion bei seiner Online-Plattform X auf Kritik. So verwies die Gedenkstätte Auschwitz darauf, dass sie in ihrem Profil regelmäßig verfasser antisemitischer Kommentare und Holocaust-Leugner blockiere. Wenn deren Accounts gemeldet werden, stirbt bleibe oft ohne Ergebnis, betonte die Gedenkstätte bei X (ehemals Twitter).

Mit der Blockierfunktion konnte man das Gedenken der Opfer des Nazi-Konzentrationslagers schützen. Musk kündigte bei X an, die Blockierfunktion werde bei öffentlichen Beiträgen abgeschafft. Für Direktnachrichten soll sie allerdings bleiben. Musk hatte bereits im Juni geschrieben, Blockieren ergebe keinen Sinn, stattdessen solle eine ausgeweitete Stummschalte-Funktion ausreichen. Danach wurden zunächst keine Schritte in diese Richtung bekannt. Musk kaufte Twitter im vergangenen Herbst für rund 44 Milliarden Dollar und kündigte unter anderem weniger Einschränkungen dafür an, was auf der Plattform gesagt werden darf.

Unterschied beim Blockieren und Stummschalten

Blockieren und Stummschalten haben bei X unterschiedlichen Folgen. Wenn jemand einen Account blockiert, werden dessen Beiträge nicht mehr angezeigt. Zugleich kann aber auch der Blockierte keine Beiträge des Blockierers sehen und damit interagieren. Experten verwiesen in den vergangenen Jahren darauf, dass die Funktion unter anderem bei Belästigung und Hetzkampagnen hilfreich für die Opfer sei.

Das Stummschalten blendet hingegen nur Beiträge eines Accounts aus. Für den Stummgeschalteten ist das aber nicht erkennbar – und er kann auch weiter die Beiträge des Nutzers sehen, der ihn stummgeschaltet hat. Unklar war zunächst, ob Musk mit einer Abschaffung der Funktion gegen die Regeln der App-Stores von Apple und Google verstoßen würde.

Beide Plattformen schreiben Social-Media-Apps vor, es zu ermöglichen, Nutzer bei Fehlverhalten zu blockieren. Die Formulierungen lassen allerdings offen, ob nur der Plattform-Betreiber, oder auch die Nutzer dazu in der Lage sein müssen. Entwickler berichten allerdings in der Vergangenheit von App-Zurückweisungen, weil die Möglichkeit für Nutzer nicht vorgesehen sei.