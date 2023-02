Freedom House eröffnet ein Satellitenbüro in Lacon – Shaw Local

Freedom House, die staatlich mandatierte Agentur, die kostenlose Dienstleistungen für Opfer häuslicher und sexueller Gewalt anbietet, eröffnet ein Nebenbüro in der 415 Fifth St. in Lacon.

Das Büro ist nur einen Block vom Gerichtsgebäude von Marshall County entfernt und wird den Bedürfnissen von Erwachsenen, Teenagern und Kindern in Bezug auf Rechtsberatung und psychische Gesundheitsberatung dienen.

„Dieses neue Büro bekräftigt unser langjähriges Engagement, den Einwohnern von Marshall County und den nahe gelegenen Grafschaften Putnam und Stark zu dienen“, sagte Jennifer Beaver, Vorstandsmitglied von Freedom House.

Die Agentur hat einen Hauptsitz in Princeton am 440 Elm Place, der eine Notunterkunft mit 32 Betten und zusätzliche Außenstellen in Geneseo, Cambridge und Kewanee beherbergt.

Seit 1983 bietet Freedom House Opfern häuslicher und sexueller Gewalt einen sicheren, vertraulichen Zufluchtsort.

Die gemeinnützige Organisation bietet kostenlose Notunterkünfte an. rechtliche Interessenvertretung, medizinische Interessenvertretung, Beratung und Präventionserziehung mit Finanzierung aus staatlichen Zuschüssen und Spenden der Gemeinde.