Als we onze dagen doorbrengen in de Landtagswahl in Brandenburg over de geschiedenis van de grote literaire critici, theoretici en marxisten Fredric Jameson na 90 jaar nadenkt over de zoon van het jaar, dan zijn er enkele belangrijke inzichten en ontwikkelingen in onze tijd. De oorlog en de bleibt van het Jameson-Effekt: Het Gegenwart wint een Clarheit, wanneer de mens in de Verbindung mit Geschichte en een in Theory betracht wordt.

Terwijl Jameson voortleeft, zal er een kunst van de hedendaagse samenleving bestaan, die daarom verloren zal gaan in een meer technologisch, media- en kapitalistisch tijdperk van transformatie. Grob gesagt: de Schnelligkeit unserer Zeit. Genauer gesagt: de Veränderung der Produktionsverhältnisse in a Wirtschaftssystem, das alles, ook de cultuur, als ware het.

Jameson, dat is een goede man, die afkomstig was van de School van de Eerste Wereld, waarna hij de Kritische Theorie ontwikkelde, die Theodor W. Adorno en Max Horkheimer volgde, eerst in Frankfurt am Main, na de expansie van de fascisten in de VS: één en al Karl Marx geschulte Sicht op de Gesellschaft, sterven in de bredere kapitalisatie van de eigen erklärung voor de konflikken zonder tijd, jeder Zeit. Aber Welche Art von Kapitalismus? Dat was Frage.

Het systeem zelf is erg snel, het wordt beschreven, het is enorm, het is zo sterk, het is net zo erg als Jameson in de jaren 60, noch in de wereld en in zijn eigen geschiedenis. Er zijn alternatieven, maar er is geen sociale en gemeenschapsontwikkeling, zonder de varianten binnen de hoofdstad en een ontwikkeling die gedetailleerd kan worden beschreven.

Esthetiek en politiek werden door Jameson niet gewaardeerd

Het leven van Fredric Jameson, geboren in 1934 in Cleveland in de Amerikaanse deelstaat Ohio, was de langste periode van zijn leven aan de Duke University in North Carolina, na zijn tijd bij Harvard en de University of California in Santa Cruz. Sindsdien: Epochs, is er een Gegenwart sinds die Periodes, die we nu zouden moeten erkennen als we die richtlijnen zouden vaststellen?

Zijn Medium was daar voor allem die Kultur und de Kunst und here speziell de Literatur. Jameson promootte met een elegant werk over de Franse Filosofen Jean-Paul Sartre en hun Stilte, vanwege de ethische en politieke posities van Sartre’s natuurlijke levensexistentialisme. Esthetiek is belangrijk vanwege hun relatie met politiek.

In Gegenteil: Als lezer van Walter Benjamin wordt de ästhetische Produktion beschouwd als een bijzonder goede Möglichkeit, de kracht waarvan het kan worden geanalyseerd en wie het zichzelf ziet en wie het verandert. Benjamin, van de grootste Duitse Filosoof, werkend in de context van de jaren 1920 en 1930, nadenkend over film en radio en over dat Kunstwerk in Zeitalter zegener technische en reproductiebarkeitdie een paar duidelijke weertesten heeft. Jameson tat im Grunde nichts alles.

Nu we leven en gezond zijn – en dat technologie ook een stap voorwaarts is in verandering en in het proces van productie en het product van kapitalistische transformatie. De waarheid is dat de centrale argumenten van Jamesons waardevolle kennis uit het jaar 1984 kwamen: über Postmodernisme, of de culturele logica van het laatkapitalisme (stond op de titel van het originele boekje). We leven met de culturele logica van het ruimtelijk kapitalisme, maar het eindpunt van de kapitalisten is niet belangrijk, zonder tegelijkertijd door het kapitalisme heen te vallen.

Een eenzame marxist

Sinds de jaren 1960 bekend waren, tijdens de jaren 1960, tijdens een technologische revolutie, waren we 18. Jaren na de dampmachine en tijdens het 19e jaar, tijdens de elektrische energie en de transportmotor: Nu worden de computer, de matrijzen, niet gebruikt. wird, dritte Maschinenalter bestimmte. En Jamesons vermogen om dit te begrijpen was het resultaat van artistieke en sociaal-politieke gevolgen.

Er is behoefte aan een cultuurcriticus in een zeer slechte positie, omdat er technologische of zelfs materiële fundamenten zijn voor esthetische productie. Er is nog steeds veel daddy, maar er is een kritiek op de jaren 80 die een postmodernistische oorlog was (hun eigen, toen Jameson de zijne las, Techno-Modernismus heißen sollte) – en er zijn andere dingen zoals marxistische ervaringen sinds de val van de Mauer en het einde van de geschiedenis, inclusief weinig van de gemeenschap, in de jaren 90 lijkt het te zijn gebeurd tijdens de tijden.

Tatsächlich, en ook Davon, speelde de Texte und Bücher von Frederic Jameson ooit die zichzelf de 1990er Jahre op zichzelf verloor en de Anschluss en die eigen Gegenwart passeerde. Een nieuwe aan geheugenverlies lijdende Stimmung setzte in, een Gedankenlosigkeit en daddurch Verstandnislosigkeit, wie die dingen waren geworden, wie ze zijn. De Britse premier Margaret Thatcher maakte het in de jaren tachtig prima, toen Jameson een grote tekst schreef, die van tevoren was geschreven: If thatcher was born, zou er een alternatief voor de dingen zijn.