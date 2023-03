CNN

De dodelijke tropische cycloon Freddy staat op het punt om records te breken voor de langst aanhoudende storm in zijn soort, aangezien hij op koers lijkt te liggen om Mozambique voor de tweede keer te treffen, meer dan twee weken na de eerste.

De cycloon heeft al enorme schade aangericht in Mozambique en Madagaskar, waarbij in beide landen ten minste 21 mensen om het leven zijn gekomen en vele duizenden anderen op de vlucht zijn geslagen.

Het is een “zeer zeldzame” storm, volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), die de reis van cycloon Freddy tot nu toe “ongelooflijk en gevaarlijk” heeft genoemd.

Het ontwikkelde zich op 6 februari voor de noordwestkust van Australië, voordat het duizenden kilometers over de Zuid-Indische Oceaan naar Zuidoost-Afrika trok en onderweg de eilanden Mauritius en La Réunion trof.

De storm trof op 21 februari de oostkust van Madagaskar en raasde een paar dagen later Mozambique binnen, met hevige regenval, vernietigende winden en overstromingen tot gevolg die huizen hebben verwoest en bijna 2 miljoen mensen hebben getroffen.

“Freddy heeft een grote sociaal-economische en humanitaire impact op de getroffen gemeenschappen”, zei Johan Stander, WMO-dienstendirecteur, in een verklaring.

Vervolgens maakte het een lus terug naar het Kanaal van Mozambique, haalde energie uit het warme water en zette koers naar de zuidwestkust van Madagaskar.

De cycloon trekt nu weg van het gebied en zal naar verwachting intenser worden naarmate hij terugkeert naar Mozambique, waar hij volgens de WMO later deze week voor de tweede keer aan land zou kunnen komen.

Freddy, waarvan meteorologen zeggen dat hij zes keer is geïntensiveerd, heeft al records op het zuidelijk halfrond gebroken voor de hoogste “geaccumuleerde cycloonenergie”, verwijzend naar zijn kracht in de loop van de tijd.

De WMO houdt in de gaten of Freddy de langstdurende cycloon ter wereld zal worden en daarmee het huidige record van Typhoon John, dat in 1994 31 dagen duurde, verbreekt.

“Op dit moment lijkt het een nieuwe recordhouder te zijn voor de ‘langstdurende’ geregistreerde tropische cycloon… maar we blijven de situatie volgen”, zei WMO Weather and Climate Extremes Rapporteur Randall Cerveny dinsdag in een verklaring.

Hoewel het nog te vroeg is om te zeggen welke impact de klimaatcrisis heeft gehad op cycloon Freddy, hebben wetenschappers gezegd dat klimaatverandering deze tropische stormen intenser en krachtiger maakt.