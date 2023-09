Freddie Mercury’s geld heeft een bedrag van 40 miljoen dollar verdiend

De geschiedenis van de legendarische Britse rockzangers Freddie Mercury heeft 40 miljoen Pfund (46,51 miljoen euro) bijgedragen. Alle 1.406 items kunnen worden gekocht en u ontvangt zo snel mogelijk meer informatie, waaronder het veilinghuis Sotheby’s bij Freitag in Londen. Je moet dus eerst een Mercury Schnurrbartkamm aanschaffen met 152.000 Pfund der Hammer – je moet 400 Pfund betalen.

Teuerster Einzelposten der morehtägigen Veilingoorlog met 1,74 miljoen Pfund een Stutzflügel Yamaha G2 Baby Grand, uit 1991 droeg Queen-Frontmann de Rockclass „Bohemian Rhapsody“ bij en andere nummers die ermee gecomponeerd waren. De hoogte van de hoogte is in die periode gevallen en valt onder de ursprünglichen Schätzwert. Een briefje met Mercury’s handgeschreven teksten voor „Bohemian Rhapsody“ bracht 1,38 miljoen pond op. Spectaculaire resultaten werden op de veiling op 6 september gepresenteerd met de aankoopprijs. Fans zijn kritisch over de beleving van Mercury’s huiskamer – Prijs: bis 25.000 Pfund, aankoopprijs: 412.750 Pfund. Niet zonder muziekmemorabilia, waaronder instrumenten, teksten en toneelproducties onder de hamer, maar ook de rijke collectie pareltjes, kunstwerken en muziek uit nieuwe werken.

Deze kosten kwamen van Mercury’s Londense Privathaus in Kensington, de „Garden Lodge“. De zangeres is blij met de langdurige vriendschap van Mary Austin (72), die inmiddels springlevend is. Een deel van de erlöse sollte an gemeinnützige Stiftungen gehen. Maar niet iedereen liet zich door de muziek inspireren: Queen-gitarist Brian May (76) was kritisch over zijn „intieme persoonlijke gevoelens en geschriften“ en dat deze „verder verspreid werden“.