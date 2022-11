Freddie Johnson spielt Not My Job in NPRs „Wait Wait… Don’t Tell Me!“ : NPR

Aufgenommen im Palace Theatre in Louisville, mit Not My Job-Gast Freddie Johnson und den Diskussionsteilnehmern Adam Burke, Paula Poundstone und Alzo Slade. Klicken Sie oben auf den Audio-Link, um die ganze Show zu hören.

Büffelspur/Büffelspur

Wer ist diesmal Bill?

Falschgeld hat einen echten Zusammenbruch; Florida-Mann ist zurück; Swifties erheben sich!

Podiumsfragen

Wie man nicht argumentiert

Bluffe den Zuhörer

Unsere Diskussionsteilnehmer haben drei Geschichten über das Laufen in den Nachrichten gelesen, von denen nur eine tr ist

Not My Job: Freddie Johnson von Buffalo Trace beantwortet drei Fragen zum Fahren mit einem Fass über die Niagarafälle

Freddie Johnson, Chief Tour Guide und VIP Visitor Supervisor der Buffalo Trace Distillery, spielt unser Spiel namens „Versuchen Sie, dieses Fass zu altern“. Drei Fragen über Menschen, die in Fässern über die Niagarafälle fahren

Podiumsfragen

Gute Nachrichten für Dollywood! Die lahmste Süßigkeit der Welt; Bohnen zum Leuchten bringen

Limericks

Bill Kurtis liest drei nachrichtenbezogene Limericks: Puppy Dearest; Eine neue Art, die Türkei zu genießen; Ein Airbag für die Familienjuwelen

Blitz füllen die Lücke aus

All die Neuigkeiten, die wir sonst nirgendwo unterbringen konnten.

Vorhersagen

Unsere Diskussionsteilnehmer sagen voraus, wofür wir beim Thanksgiving im nächsten Jahr dankbar sein werden.