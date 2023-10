Frazer Clarke ist fest davon überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für seinen Showdown mit Fabio Wardley um die britischen und Commonwealth-Titel im Schwergewicht ist.

Clarke reiste nach Saudi-Arabien, um sicherzustellen, dass er am Ring war, um zu sehen, wie Wardley David Adeleye besiegte, und rief sofort den Champion aus.

„Ich denke, ich und Fabio würden das Beste aus einander herausholen und einen epischen britischen Titelkampf im Schwergewicht liefern“, sagte der Olympiasieger von Tokio Sky Sports.

„Ich bin dazu bereit und ich bin mir ziemlich sicher, dass er es auch ist.

Bild:

Frazer Clarke besiegte David Allen in seinem letzten Kampf





„Ich bin so zuversichtlich, dass ich diesen Kampf gewinne.“

Der Burton-Mann hatte Anfang des Jahres den Auftrag erhalten, Wardley herauszufordern. Clarke hatte immer den britischen Titel im Visier, musste aber zunächst einige Kämpfe über längere Distanzen einplanen.

Er setzte sich gegen Mariusz Wach und David Allen durch, obwohl Wardley sich genüsslich über die sozialen Medien äußerte, um ihn zu beschimpfen.

„Er ist ein großartiger Troll, sogar einer der Besten. Wenn ich da reinkomme, werde ich buchstäblich suchen und zerstören“, sagte Clarke.

„Ich hoffe, dass mir das Geschäft dieses Mal nicht im Weg steht. Ich bin an Amateurboxen gewöhnt, wo die Besten gegen die Besten kämpfen. Das ist alles, was ich will. Ich möchte meine Karriere weiterentwickeln und gegen die besten Leute kämpfen, und ich denke, Fabio.“ ist da, er hat bewiesen, dass er da ist und ich freue mich darauf, das zu tun.“

Bild:

Clarke will einen „epischen britischen Schwergewichts-Titelkampf“





Es ist ein Kampf, den Wardley begrüßte. Sprechen mit Sky Sportnachrichtensagte der Champion: „Ich bin immer zu 100 Prozent davon überzeugt, dass ich meinen Gürtel behalten kann. Ich habe sie schon einmal aufs Spiel gesetzt und werde es gerne wieder tun. Es hat keinen Sinn, sich auf all die Aufregung darüber einzulassen, was passiert ist.“ vorher und sorge mich um den Kampf, der eigentlich sein sollte, der aber nie stattgefunden hat.

„Jeder wusste dadurch ganz klar, dass ich bereit war, den Kampf auf der Stelle aufzunehmen. Es hat sich also nichts geändert, nichts ist anders. Ich freue mich, wann immer ich dabei bin.“

Er fügte hinzu: „Wir haben ein Hin und Her und das, aber ich gebe ihm die Ehre. Er wird wahrscheinlich die bisher härteste Prüfung meiner Karriere sein. Er ist ein hochdekorierter Amateur, er hat eine gute Boxgeschichte hinter sich.“ , er hat den Kopf eingeschaltet, er weiß, was er in diesem Ring tut.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Frazer Clarke und David Allen geraten nach ihrem Kampf in Manchester in einen hitzigen Schlagabtausch.



„Ich muss also mein volles Spiel zeigen, aber dazu bin ich mehr als bereit.“

Clarke glaubt jedoch, dass Wardley zu selbstsicher sein wird, wenn sie boxen. „Ich glaube, ich bin besser als jeder, gegen den er gekämpft hat, und bin besser als jeder, gegen den er gekämpft hat. Das bin ich auf jeden Fall“, erklärte Clarke. „Ich denke, er wird zu selbstbewusst sein.

„Ich denke, dass Selbstvertrauen einer der Faktoren sein könnte, die den Kampf für mich viel einfacher machen, als er denkt. Er hat jedes Recht, Selbstvertrauen zu haben. Niemand ist mit ihm über die Distanz gegangen.“

„Aber keiner dieser Leute war ich.“