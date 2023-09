Hongkong

Die Women’s Tennis Association (WTA) hat am Montag ihr erstes Turnier in China seit mehr als drei Jahren eröffnet und damit ihren Boykott wegen des ungewissen Schicksals von Tennisstar Peng Shuai beendet.

Peng, eine der bekanntesten Sportlerinnen Chinas, wurde 2021 von der chinesischen Regierung ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten, nachdem sie den pensionierten Vizepremier Zhang Gaoli beschuldigt hatte, sie während einer jahrelangen On-Off-Beziehung zum Sex gezwungen zu haben.

Nach der Anschuldigung verschwand Peng für mehr als zwei Wochen aus der Öffentlichkeit, was die größten Tennisstars der Welt und die Vereinten Nationen dazu veranlasste, Antworten zu ihrem Aufenthaltsort zu fordern – sowie eine umfassende Untersuchung ihrer Vorwürfe gegen Zhang.

Peng, ein dreimaliger Olympiasieger und Grand-Slam-Doppelsieger, bestritt später, den Vorwurf des sexuellen Übergriffs erhoben zu haben. Doch viele internationale Beobachter und Sportführer stellten angesichts der gut dokumentierten Erfolgsgeschichte der Kommunistischen Partei bei der Unterdrückung abweichender Meinungen weiterhin Fragen zu Pengs Sicherheit und ihrer Fähigkeit, sich frei zu äußern.

Kurz nachdem die Kontroverse Ende 2021 explodierte, kündigte die WTA an, dass sie alle Turniere in China aussetzen werde, wobei der Vorsitzende und CEO Steve Simon sagte, er habe „ernsthafte Zweifel daran, dass (Peng) frei, sicher und keiner Zensur, Zwang und Einschüchterung ausgesetzt ist.“ .“

Damals sagte Simon, die WTA werde nicht zurückkehren, bis es eine „vollständige und transparente Untersuchung“ ohne Zensur gebe und bis genügend Beweise vorliegen, um Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und des Aufenthaltsorts von Peng zu zerstreuen.

Doch trotz des Fehlens einer solchen Untersuchung kündigte Simon im April dieses Jahres an, dass die Aussetzung, die er als „prinzipielle Haltung“ bezeichnete, im September enden werde.

Aufgrund der Covid-19-Reisebeschränkungen hatte die WTA ihre Turniere in China bereits im Jahr 2020 abgesagt.

„Nach 16 Monaten gesperrter Tenniswettbewerbe in China und anhaltenden Bemühungen, unsere ursprünglichen Wünsche zu erfüllen, zeigt die Situation keine Anzeichen einer Änderung“, sagte er damals. „Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir diese Ziele niemals vollständig erreichen werden, und es werden letztendlich unsere Spieler und Turniere sein, die letztendlich einen außergewöhnlichen Preis für ihre Opfer zahlen werden.“

Er fügte hinzu, dass die WTA mit Menschen aus dem Umfeld von Peng in Kontakt stehe und „sicher sei, dass sie sicher bei ihrer Familie in Peking lebe“. Peng „darf durch diesen Prozess nicht vergessen werden“, sagte er in der Erklärung.

Die Guangzhou Open begannen am Montag und dauerten bis Samstag in Südchina. Später im September ist ein weiteres Turnier in der chinesischen Stadt Ningbo geplant, und schließlich finden die China Open vom 30. September bis 8. Oktober in Peking statt.

Peng trat zuletzt im Februar 2022 auf, als sie bei den Winterspielen in Peking Olympiafunktionäre traf und anschließend von der unabhängigen französischen Sportnachrichtenseite L’Equipe interviewt wurde.

Die Entscheidung der WTA, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen, wurde von einigen Menschenrechtsgruppen und Sportlern kritisiert. Die internationale Gruppe Human Rights Watch bezeichnete den Schritt als „große Enttäuschung“ und forderte die Welt auf, „den Fall Peng Shuais im Blickfeld der Öffentlichkeit zu halten“.

Und die französische Spielerin Alize Cornet, eine der ersten Spielerinnen, die Peng mit dem weit verbreiteten Hashtag #WhereIsPengShuai unterstützte, wird nicht zum Wettkampf nach China reisen – obwohl sie Peng nicht direkt erwähnte, berichtete Reuters unter Berufung auf die französische Zeitung Le Parisien.

Cornet habe auf Instagram gepostet, dass ihre Saison erst später im Oktober wieder aufgenommen werde, hieß es in der Zeitung.

„Da ich meinen Überzeugungen treu geblieben bin und auf meine Gesundheit geachtet habe, habe ich beschlossen, dieses Jahr nicht in China zu spielen“, wurde Cornet zitiert, berichtete Reuters.