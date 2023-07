Die diesjährige viertägige Reise führte den Hofheimer Frauenbund an die Mosel. Diesmal schlossen sich auch verschiedene Mitglieder des Branchenverbandes aus Ebelsbach an.

Der erste Meilenstein war Andernach im Landkreis Mayen-Koblenz im nördlichen Rheinland-Pfalz. Dort wurde das Geysir-Erlebniszentrum besucht. Dort wurde uns gezeigt, wie am Namedyer Werth der größte Kaltwassergeysir der Welt entsteht und wie Vulkanismus funktioniert. Das Highlight des Erlebniszentrums war ein Aufzug, der eine Fahrt in 4.000 Metern Tiefe simuliert. Von dort aus können Besucher die Reise eines CO2-Moleküls von seiner Entstehung bis zum Ausbruch des Geysirs auf der Erdoberfläche verfolgen.

Das Schiff fuhr von Andernach in Richtung Namedyer Werth. Dort erreichten wir nach etwa 350 Metern Fußmarsch den höchsten Kaltwasser-Geysir der Erde, der bis zu 60 Meter in den Himmel schießt.

Am zweiten Tag besuchten wir die Burg Eltz, die früher den 500-DM-Schein zierte. Am Nachmittag sorgte eine Planwagenfahrt mit Weinprobe für richtig gute Stimmung. Der Abend endete mit Musik und Tanz im Hotel.

Am nächsten Morgen starteten wir eine Fahrt entlang der Mosel. Stationen waren Beilstein, auch Dornröschen der Mosel genannt, mit der Ruine der Burg Metternich. Vorbei an Cochem und Traben-Trabach schlenderten wir schließlich durch Bernkastel-Kues. Sehenswert war hier der mittelalterliche Marktplatz mit seinen Giebelfachwerkhäusern aus dem 17. Jahrhundert. Den Abend ließen wir mit einer Weinprobe im Hotel ausklingen.

Am letzten Tag fuhren wir nach Koblenz, wo die Mosel am Deutschen Eck in den Rhein mündet. Mit einer Seilbahn, gebaut für die Bundesgartenschau 2011, fuhren wir über den Rhein auf das Plateau vor der Festung Ehrenbreitschein und hatten einen spektakulären Blick auf Koblenz. Vorbei an den Loreleyfelsen erreichten wir Rüdesheim als letztes Etappenziel. Nach einem Bummel durch die berühmte Drosselgasse ging die Reise weiter Richtung Heimat.

Alle Teilnehmer waren begeistert und kündigten an, nächstes Jahr wieder dabei zu sein.

Von: Marion Woywode (Sekretärin, Katholischer Deutscher Frauenbund, Zweigverein Hofheim)