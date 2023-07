Frauenfußball-WM: Debütant Philippinen belegerd Gastgeber Neuseeland 1:0

Den entscheidden Treffer in Gruppe A zum Auftakt der zweiten Runde erzielte in Wellington Sarina Bolden (24.) per Kopf. De laatste wedstrijd van de eerste ronde in Poule H in Sydney met een 2:0-(2:0)-Erfolg Kolumbiens tegen Südkorea Geendet. De Neuseeländerinnen liepen samen met de betrokkenen in de Filipijnen, terwijl Jacqui Hand erzielte vermeintliche Ausgleich wurdewegen Abseits nicht gegeben (68.). Davor hatte Hand nur die Innenstange hit. In der Schlussphase rettete Philippinen-Torfrau Catalina Perez mit einer Glanztat den Sieg. Im letzten Dienstag-Match (10.00 Uhr MESZ, live ORF 1) ontmoeten elkaar in Hamilton/Neuseeland die Zwitserland en Noorwegen aufeinander. Im Fall is een noorse Erfolgs würden voor de groepsfinale van alle teams bij Sieg bzw. stop drie punten.

Die Kolumbianerinnen hebben de Grundstein voor de Aufstieg door Treffer von Catalina Usme (30./Elfmeter) en Linda Caicedo (39.) gelegd. Groepsfavoriet Deutschland heeft een Montag met een 6:0-Sieg über Morocco den bisher höchsten Sieg bei diesem Titelkampf en auch in der eerste Runde gelandet. War de Strafstoß im insgesamt 300. Match der Frauen-WM-Geschichte ein Handspiel vorausgegangen, profitierte Caicedo beihrem Treffer von onem Fehler von Yoon Young-geul. Die Torhüterin ließ den haltbaren Schuss über die Fäuste ins Netz rutschen.

Met een inhaalslag in de 78. Minuten van de Südkoreanerin Casey Phair zur jüngsten bisher bei Frauen-Weltmeisterschaften eingesetzten Spielerin. Die gebürtige US-Amerikaner schaffte das mit 16 Jahren en 26 Tagen. Die bisherige Rekordhalter-oorlog die Nigeriaanse Chiejine, die Stürmerin-oorlog voor het debuut van de oorlog tegen het einde van 1999 in de VS 16 jaar en 34 dagen geleden. Chiejine verstarb 2019 im Alter von nur 36 Jahren. Bei der actuellen WM trifft nun am Sonntag Kolumbien auf Deutschland and Südkorea auf Morocco.

