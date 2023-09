Saudi-Arabien und der Iran rühmen sich eines historischen Abkommens zur Förderung des Frauenfußballs. Die Absichten sind wohl unterschiedlich.

Es handelt sich zwar um eine einfache Absichtserklärung, doch manche sehen darin einen „historischen Schritt“. Saudi-Arabien und der Iran nehmen nach achtjähriger Pause ihre Fußballkontakte wieder auf. Sie wollen gemeinsame Trainer- und Schiedsrichterkurse veranstalten und ja, ja, Saudi-Arabien und Iran haben tatsächlich angekündigt, gemeinsam den Frauen- und Mädchenfußball zu fördern.

Das ist irritierend, da Saudi-Arabien erst seit 2021 eine Nationalmannschaft hat. Und im Iran dürfen Frauen immer noch keine Stadien betreten, in denen Männer spielen. Aber es scheint, dass zumindest Saudi-Arabien auch in den Frauenfußball investieren will: Ibtissam Jraïdi, marokkanischer Spitzenspieler, spielt hier bereits. Und Monika Staab, die deutsche Nationaltrainerin Saudi-Arabiens, berichtete kürzlich im Deutschlandfunk-Podcast „Spieler“ über Gerüchte, „dass etwa vier oder fünf Weltklassespieler, die auch an der WM teilnehmen, nach Saudi-Arabien gehen“.

Aber es gibt auch Rückschläge. Das Ziel, gemeinsam mit Griechenland und Ägypten die Fußballweltmeisterschaft 2030 auszurichten, ist zunächst gescheitert. Die FIFA hat den Bewerbungsprozess vorerst verschoben, was die Chancen Saudi-Arabiens tendenziell verschlechtert.

An den Milliardeninvestitionen Saudi-Arabiens in den Weltklassesport ändert das allerdings nichts. Dort werden die asiatischen Winterspiele 2029 stattfinden und die weltbesten Schachspieler werden aufgefordert, Kopftücher zu tragen. In Saudi-Arabien fanden Wrestling- und Profiboxveranstaltungen statt. Im Dezember gibt es die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft der Männer, 2027 den Asien-Cup, und im europäischen Männer-Profifußball steckt viel saudisches Geld. Und dann wurden hochkarätige Stars verpflichtet: Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar…

Minimieren Sie die Abhängigkeit vom Öl

Menschenrechtsorganisationen sprechen von „Sportswashing“: Aufmunterung des eigenen Ansehens in der Welt durch Verunglimpfung des kosmopolitischen, modernen Bildes des Sports. Doch der britische Politologe James M. Dorsey, Experte für den Fußball im Nahen Osten, vermutet, dass die teure Sportpolitik nicht in erster Linie auf den Wunsch zurückzuführen sei, „Saudi-Arabiens marode Menschenrechtsbilanz zu bereinigen“, sondern vielmehr auf „den Bemühungen von Kronprinz Mohammed“. bin Salman soll die von Ölexporten abhängige Wirtschaft des Königreichs diversifizieren.

Eine Abkehr vom Öl hin zu anderen Quellen des Reichtums und der kulturellen Macht – darunter sowohl das Megaprojekt der futuristischen Stadt Neom am Roten Meer als auch die Anstellung von Fußballstars. Eine Art übergroßes Monaco, so kann man es sich vorstellen. Es braucht Glamour, und die zukünftige Diskussion über Saudi-Arabien sollte bitte nicht von politischer Verfolgung oder fehlenden Menschenrechten für Frauen geprägt sein.

Aber warum erschallt gerade jetzt dieses propagandistische Geschwätz über ein historisches Abkommen zwischen dem saudischen und dem iranischen Fußballverband, bei dem es sich eigentlich nicht um ein besonders verbindliches Memorandum of Understanding handelt? Die Antwort ist gar nicht so schwer: Weil diese Machthaber nur an der PR interessiert sind, die sie nutzt. Die Hauptsache ist, die Kraft mit Freude zu genießen. Sie kümmern sich nicht um Menschenrechte, auch nicht um das Recht auf Sport.