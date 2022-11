Frauenfußball: Fußballerinnen in Bewegung (nd-aktuell.de)

Frankfurts Laura Freigang (M.) hat viele Fans – und ihre Einigkeit, wie hier gegen Köln, immer mehr Zuschauer. Foto: imago/Ulrich Scherba

Es war noch eine Dreiviertelstunde bis zum Anpfiff, als am vergangenen Sonntagnachmittag die ersten Autofahrer auf der Ludwig-Landmann-Straße ungeduldig wurden. An der Abzweigung zum Parkplatz am Brentanobad im Frankfurter Stadtteil Rödelheim ging es nur noch im Schneckentempo weiter. Grund für das hohe Verkehrsaufkommen: Das Heimspiel von Eintracht Frankfurt in der Frauen-Bundesliga gegen den 1. FC Köln. Applaus brach los, als kurz vor Spielende die Zuschauerzahl von 2735 auf der Videowand aufleuchtete.

Die Zeiten sind noch nicht allzu lange her, als sich meist nur 1000 Gläubige im Stadion am Brentanobad zu den Spielen des 1. FFC Frankfurt verirrten, der als reiner Frauenverein kaum noch rentabel war. Der Zusammenschluss mit Eintracht Frankfurt im Jahr 2020 erwies sich als Glücksfall. Die Fußballer unter dem Adler-Dach bieten ein Live-Erlebnis der anderen Art: Guter Sport, aber kleiner, familiärer und günstiger.

Nicht nur der Zuspruch der Fans steigt stetig, sondern auch das Interesse von Sponsoren und Medien. Gefördert wird das Interesse durch Spielerinnen wie Laura Freigang, die im Vergleich zu den männlichen Stars in ihrer Beliebtheit kaum nachstehen. Mehr als 120.000 Menschen folgen der Frankfurter Torjägerin auf Instagram, immer häufiger wird sie auf der Straße, an der Uni, im Café erkannt. „Das ist absolut schön. Es gibt eine Wahrnehmung, die ich nie erwartet hätte. Die positive Entwicklung bemerke ich jeden Tag“, sagt der 24-Jährige. Sie ist nahbar und bodenständig, intelligent und witzig. Ein echter Sympathisant des Vereins – und ein frisches Gesicht des Fußballs.

Richtig bekannt wurde Freigang erst durch die Europameisterschaften. 100 Tage ist es her, dass Deutschland im Finale im Wembley-Stadion gegen England spielte. Der achtmalige Europameister verlor – und hatte doch viel auf heiligem Rasen gewonnen: die Herzen zu Hause. Die Frauen, die mit ihrer Ehrlichkeit und Natürlichkeit punkten, zeigten den Männern vor ihrer WM in Katar, wie man mit guten Auftritten und authentischen Charakteren die Gunst des Publikums gewinnen kann.

Anders als bei der Heim-WM 2011 soll dieses Mal ein Vermächtnis für den deutschen Frauenfußball bleiben. Und es mehren sich die Anzeichen, dass sich ein nachhaltiges Interesse entwickelt. Holger Blask, Geschäftsführer des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), beobachtet einen „Imagewandel“. Frauen sind nicht mehr das fünfte Rad am Wagen, sondern eine treibende Kraft. Der Chefvermarkter weiß, dass die stärkere gesellschaftliche Gewichtung von Themen wie Vielfalt hilft, „aber das kann nicht der alleinige Treiber sein“. Grundvoraussetzung sei nach wie vor guter Sport, betont Blask.

Sonst hätte es kaum eine neue Rekordkulisse von 23.200 Fans zum Auftaktspiel dieser Saison in der Frankfurter Arena zwischen Eintracht und Bayern München gegeben. Gleiches gilt für die zuletzt 22.000 Zuschauer beim Spitzenspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern. Lina Magull, Klara Bühl und Co bestreiten übrigens ihr Heimspiel in der Champions League am 7. Dezember gegen den FC Barcelona in München zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in der großen Arena. Schließlich reitet die mit Abstand wichtigste deutsche Clubmarke auf der Welle.

An allen zwölf Bundesliga-Standorten ist das Interesse zum Teil deutlich gestiegen. Mit 119.286 Besuchern an den ersten sieben Spieltagen übertraf die Zuschauerzahl alle Erwartungen: Es sind bereits fast 11.000 mehr als in der gesamten Vorsaison. Die durchschnittliche Zuschauerzahl liegt aktuell bei 2840, gegenüber nur 840 in der Vorsaison.

Eine am Montag vom DFB veröffentlichte Studie der Sportmarketing-Agentur „Two Circles“ hat die neuen Perspektiven untersucht. Das Prognosemodell verspricht goldene Zeiten. Demnach werden für die Saison 2031/32 insgesamt eine halbe Million aktive Spieler beim DFB registriert, aktuell sind es 187.000. In der Bundesliga gibt es dann 16 DFL-Klubs, also Lizenzvereine, aktuell sind es acht. 60 Spiele finden vor mehr als 10.000 Zuschauern statt. Die durchschnittliche Besucherzahl soll auf 7.500 steigen, der Gesamtumsatz auf 130 Millionen versiebenfacht werden. Für Studienleiterin Bettina Bär sind das keine Traumziele. „Es basiert alles auf Fakten. Das Produkt kann was und ist attraktiv.« Dafür gebe es klare Marktsignale, so der ehemalige Schweizer Nationalspieler.

Doris Fitschen, DFB-Gesamtkoordinatorin für Frauen im Fußball und ehemalige Managerin der DFB-Frauen, sagt: „Wir sind auf dem richtigen Weg. Die Bereitschaft, in den Frauenfussball zu investieren, nimmt dramatisch zu. Wir müssen jetzt dran bleiben.« Und Christian Keller, Geschäftsführer des 1. FC Köln, betont: »In Zukunft wird es Mädchen- und Frauenfußball geben. Wenn Vereine sich ganzheitlich und vielfältig aufstellen wollen, dürfen sie eine wichtige Zielgruppe, die rund die Hälfte der Gesellschaft ausmacht, nicht einfach aussparen.« Laut der Studie gibt es in Deutschland 40 Millionen Fußballinteressierte, davon 19 Millionen am Männerfußball interessiert und Frauen verfolgen.

An diese Gruppe richtet sich der neue Fernsehvertrag für die Frauen-Bundesliga. Ab der kommenden Saison teilen ARD, ZDF und Sport1 gemeinsam mit den Bezahlplattformen DAZN und Magenta ein breites Angebot an Live-Spielen und Zusammenfassungen. Pro Saison kommen rund fünf Millionen Euro zusammen. Zum Vergleich: Die 3. Liga der Männer bekommt fünfmal so viel Geld. Trotzdem sind die Frauen mit dem Ergebnis zufrieden, denn mehr Fernsehpräsenz ist der Schlüssel zu mehr Sichtbarkeit.

Claudia Neumann ist nicht ganz so zuversichtlich. Die ZDF-Kommentatorin sieht, dass „das gesellschaftliche Bewusstsein für die Gleichstellung der Geschlechter auch im Fußball enorm gestiegen ist“, aus ihrer Sicht stimmt die Richtung aber nicht: „Ich sehe große Stadien und die vielen Live-TV-Angebote als Kern der neuen Fernsehverträge kritisch, weil ich einfach nicht genau verstehe, für wen dieses Angebot gedacht ist. Gerade junge Leute schauen sich immer weniger 90-minütige Live-Spiele außerhalb der großen Turniere an.«

Neumann – Mitglied der Fraueninitiative »Fußball kann mehr«, die sich für vielfältige Anliegen von Fußballerinnen und für mehr Frauen im Fußball einsetzt – wünscht sich einen »Kontrast zum unnahbar durchgestylten kommerziellen Männerfußball«. „Nie gab es eine bessere Chance, den Frauenfußball als Alternative zum Männer-Profifußball zu schaffen, als als Kopie.“

Wenn die Stadien in Deutschland wegen der Männer-WM in Katar für rund zwei Monate menschenleer sind, sollen die Frauen diese Vakanz besetzen. „Ich glaube schon, dass viele Fans den Fußball live vor Ort sehen wollen“, glaubt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Ihr Team reist nun für zwei Testspiele in die USA. Die DFB-Auswahl spielt am Freitagabend zunächst in Fort Lauderdale und dann am Sonntag in Harrison gegen den Weltmeister. Der Bundestrainer spricht von „zwei coolen Spielen“.

Und doch laufen die Sendungen zu später Stunde nur im Livestream von ARD und ZDF. Der 54-Jährige spürt an solchen Details, dass noch ein weiter Weg vor uns liegt: »Die Entwicklung geht in die richtige Richtung, aber wir haben noch viel vor. Und wir müssen unsere guten Leistungen halten.« Das nächste Großereignis lässt nicht lange auf sich warten: Deutschland will im kommenden Sommer bei der WM in Australien und Neuseeland um den Titel mitspielen. Noch schwieriger wird es, wieder Massen vor den Fernseher zu locken, weil die Spiele aufgrund der Zeitverschiebung am Vormittag laufen. Ein Nationalspieler wie Frankfurts Freigang hat auch heute noch leuchtende Augen: „Die WM ist unsere nächste Riesenchance.“