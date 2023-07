Im Mai beschuldigte die Irin Shelby Lynn den Sänger der deutschen Rockband Rammstein, Till Lindemann, er habe sie während einer Backstage-Party zum Sex aufgefordert und sei über ihre Ablehnung verärgert gewesen. Sie vermutete auch, dass ihr Getränk mit Drogen angereichert war.

Damit waren die Vorwürfe aber noch nicht beendet, als in deutschen Medien Berichte aufkamen, dass der Frontmann der Band Frauen für Sex angeworben habe. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt nun.

Die britischen Forscherinnen Cassandra Jones, Emmaleena Käkelä, Kallia Mannousaki und Melanie McCarry veröffentlichten im März eine Studie, in der sie über Frauenfeindlichkeit, Sexismus und Gewalt in der Musikindustrie berichten. Angesichts der Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger hat die DW mit den Autoren über die Studie gesprochen.

DW: Haben Sie die Vorwürfe gegen Till Lindemann überrascht?

Cassandra Jones: Wir hatten mit fast 500 Menschen gesprochen, die in der Musikindustrie gearbeitet hatten, und die mir viele Male sehr ähnliche Geschichten darüber erzählt hatten, wie sie als Crew gebeten wurden, bei der Umsetzung eines sehr ähnlichen Szenarios mitzuhelfen. Und weil ich diese Geschichte schon oft gehört hatte, überraschte mich dieser Aspekt dessen, was passierte oder was in den Medien über Rammstein herauskam, nicht.

Über alle Musikgenres hinweg gibt es seit langem Gerüchte, Vorwürfe und teilweise sogar Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe weiblicher Fans. Warum gab es in der Musikszene keine MeToo-Bewegung?

Cassandra Jones: Ich denke, es ist ein weiterer Aspekt, Frauen die Schuld für das zu geben, was passiert ist. Es ähnelt den Mythen: „Schau mal, was sie trug.“ Sie hat das verursacht.‘ In der Musikindustrie sehen wir vielleicht so etwas wie: „Oh, sie sind zu einer Veranstaltung gegangen und haben getrunken.“ Was erwarteten sie?‘ Vieles davon, viele der allgemeinen Einstellungen in der Musikindustrie sind, wissen Sie, die Männer können nichts falsch machen, selbst wenn sie diese schrecklichen Verhaltensweisen begehen, und es ist die Schuld der Frauen. Wir müssen also diese Einstellungs- und Bewusstseinsänderungen innerhalb der Musikindustrie, aber auch im weiteren Sinne innerhalb der Gesellschaft sehen, um diese Denkweise loszuwerden. Es gibt so wenig Regulierung, es gibt so wenig, dass es nur sehr wenige Mechanismen gibt, um das endemische Ausmaß an sexueller Belästigung, sexueller Gewalt und Missbrauch im Allgemeinen zu bekämpfen. Ich denke, man sieht es in Großbritannien, man sieht es in Deutschland, es ist absolut international.

Nach einem Konzert in Vilnius im Mai kamen Vorwürfe gegen Till Lindemann auf Bild: Alexander Shcherbak/dpa/picture Alliance

Was könnte helfen, was muss passieren?

Emmaleena Käkelä: Es geht darum, über die Art von Botschaften nachzudenken, die wir senden, um Vorwürfe zu entkräften und Frauen unter Druck zu setzen, Gewalt und Missbrauch zu melden. Schauen wir uns also den aktuellen Rammstein an Laut einer aktuellen Meldung drohen ihre Anwälte mit rechtlichen Schritten gegen diejenigen, die sich gegen Lindemann äußern. Und das sind genau die Art von Botschaften und das ist genau die Art von Machtausübung, die Menschen dazu drängt, Missbrauch zu melden. Und es vermittelt die Botschaft, dass ihnen nicht geglaubt wird und dass diejenigen, die mehr Ressourcen haben, mehr Macht haben und unbesiegbar sind.

Was war der Anstoß für Ihre Untersuchung?

Cassandra Jones: Mein Partner arbeitet in der Musikindustrie, und als ich ihn kennenlernte, hörte ich diese schrecklichen Geschichten darüber, wie es ist, in dieser Branche zu arbeiten. Und ich war schockiert, dass niemand darauf reagierte. Es war so normalisiert. Und als ich informelle Gespräche mit Menschen aller möglichen Rollen und Machtebenen führte und sie direkt fragte: Wurden Sie jemals sexuell belästigt oder angegriffen? Wie, oh, nein, nein. Das Gespräch ging weiter und ich fragte sie nach bestimmten Verhaltensweisen, und sie alle hatten es erlebt.

Auf die aktuellen Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann reagieren viele Fans mit dem Argument, dass es sogenannte Groupies schon immer gegeben habe. Was hat es mit diesem Bild auf sich?

Kallia Manoussaki: Es ist ein Ausdruck von Frauenfeindlichkeit, da es kein besseres Wort gibt. Und es ist die Hauptursache dafür, dass wir einem jungen Mädchen die Schuld geben, das von einer Berühmtheit besessen ist und schreit, wie wir es auf den Bildern der 60er Jahre sehen. Das sind ikonische Bilder, auf denen junge Frauen ohnmächtig wurden. Aber ich glaube jedenfalls nicht, dass eines dieser jungen Mädchen jemals gedacht hätte, dass sie verletzt werden würde. Niemand lädt zu Schmerz ein, niemand lädt zu Schmerz ein. Aber die Schuldzuweisungen der Opfer können so stark verinnerlicht sein, dass sie, wenn sie verletzt werden und Schmerzen haben, denken, dass es an etwas liegt, was sie getan haben. Aber niemand möchte verletzt werden. Wenn ich also sehr hübsch sein möchte, ich 17 bin, ein tolles Oberteil trage und mich wirklich attraktiv fühle, möchte ich nicht verletzt werden. Ich möchte einfach nur attraktiv sein. Und ich möchte auf keinen Fall von irgendjemandem verletzt werden, der denkt, ich schulde ihm meinen Körper und meine Attraktivität. Du würdest niemandem sein schönes Auto stehlen. Und doch glauben wir, dass wir Frauen besitzen können. Die ganze Idee über Groupies ist also nur ein weiteres Beispiel für Opferbeschuldigung und Frauenfeindlichkeit.

„Niemand lädt zum Schmerz ein“: Begeisterte junge Musikfans in den 1950er Jahren Bild: dpa/picture-alliance

Emmaleena Käkelä: Ich würde sagen, dass es diesen langjährigen Unterschied in der Art und Weise widerspiegelt, wie wir männliche und weibliche Fans sehen. Frauen gelten nicht als glaubwürdige Fans und Konsumenten von Musik, werden aber ständig sexualisiert und objektiviert. Und das spiegelt sich auch darin wider, wie Frauen in der Musikindustrie im Allgemeinen behandelt werden, sei es als Künstlerinnen, als Managerinnen, als Festivalbesucherinnen usw. Daher denke ich, dass es sich um ein umfassenderes Problem handelt, das über die Art von Groupie-Etikett hinausgeht und dass diese geschlechtsspezifischen Unterschiede auch die Art und Weise beeinflussen, wie Menschen in diesen Räumen behandelt werden.

„Der Klang von Frauenfeindlichkeit: sexuelle Belästigung und sexuelle Gewalt in der Musikindustrie“, eine Studie von Melanie McCarry, Emmaleena Käkelä, Cassandra Jones und Kallia Manoussaki, wurde im April 2023 in der veröffentlicht Zeitschrift für geschlechtsspezifische Gewalt.